Tuyển Kỹ sư cơ điện JobsGO Recruit làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Bình Định - Bến Tre - Tiền Giang - Hà Nội - Quảng Nam - Miền Nam, Thành phố Bến Tre

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy lọc nước, điện lạnh, gia dụng... tại nhà khách hàng theo yêu cầu (được đào tạo)

- Tìm hiểu và cập nhật thường xuyên thông tin về thị trường, về sản phẩm, thị hiếu, nhu cầu của Khách hàng.

- Báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

- Chào bán các dịch vụ gia tăng cho các dịch vụ sữa chữa, bảo hành bảo trì máy lọc nước, điện lạnh, gia dụng...

- Có kỹ năng bán hàng

- Ưu tiên có kinh nghiệm sữa chữa máy lọc nước, được đào tạo

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm

- Có kỹ năng giao tiếp với khách hàng tốt, chất giọng phổ thông

- Chịu khó, thật thà, trung thành, có khả năng chịu được áp lực công việc ngoài thị trường

- Có phương tiện cá nhân.

- Địa điểm: An Giang,Bến Tre,Bình Định,Hà Nội,Long An,Quảng Nam,Tiền Giang,Đồng Tháp

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hấp dẫn từ 8-16 triệu (bao gồm lương cứng + hoa hồng + phụ cấp chi phí đi lại, điện thoại...)

- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm khi trở thành nhân viên chính thức tại Mutosi

- Có cơ hội thăng tiến theo những nỗ lực và sự cống hiến của bạn

- Được hưởng những chính sách và chế độ đãi ngộ vô cùng tuyệt vời mà Ban lãnh đạo Mutosi luôn nỗ lực để trao đến mọi nhân viên

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Chủ nhật (từ 08:00 đến 17:00)

