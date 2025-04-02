Tuyển Kỹ sư cơ điện JobsGO Recruit làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 16 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
JobsGO Recruit

Kỹ sư cơ điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại JobsGO Recruit

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Bình Định

- Bến Tre

- Tiền Giang

- Hà Nội

- Quảng Nam

- Miền Nam, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy lọc nước, điện lạnh, gia dụng... tại nhà khách hàng theo yêu cầu (được đào tạo)
- Tìm hiểu và cập nhật thường xuyên thông tin về thị trường, về sản phẩm, thị hiếu, nhu cầu của Khách hàng.
- Báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
- Chào bán các dịch vụ gia tăng cho các dịch vụ sữa chữa, bảo hành bảo trì máy lọc nước, điện lạnh, gia dụng...

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng bán hàng
- Ưu tiên có kinh nghiệm sữa chữa máy lọc nước, được đào tạo
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm
- Có kỹ năng giao tiếp với khách hàng tốt, chất giọng phổ thông
- Chịu khó, thật thà, trung thành, có khả năng chịu được áp lực công việc ngoài thị trường
- Có phương tiện cá nhân.
- Địa điểm: An Giang,Bến Tre,Bình Định,Hà Nội,Long An,Quảng Nam,Tiền Giang,Đồng Tháp

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hấp dẫn từ 8-16 triệu (bao gồm lương cứng + hoa hồng + phụ cấp chi phí đi lại, điện thoại...)
- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm khi trở thành nhân viên chính thức tại Mutosi
- Có cơ hội thăng tiến theo những nỗ lực và sự cống hiến của bạn
- Được hưởng những chính sách và chế độ đãi ngộ vô cùng tuyệt vời mà Ban lãnh đạo Mutosi luôn nỗ lực để trao đến mọi nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Định
- Lâm Đồng
- An Giang
- Bà Rịa-Vũng Tàu
- Cà Mau
- Đà Nẵng
- Hà Nội
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Chủ nhật (từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

