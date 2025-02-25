Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Lô CN, KCN Đông Quế Sơn, Thị trấn Hương An, Quế Sơn, Huyện Quế Sơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thiết kế, phân tích bản vẽ kỹ thuật cơ khí, lắp ráp máy móc, trang thiết bị của nhà máy sản xuất (máy nghiền, đóng gói...)

Giám sát, phối hợp với tổ cơ khí thực hiện gia công, thiết kế trang thiết bị cơ khí theo đúng kế hoạch thông số, bản vẽ.

Thử nghiệm chạy thử thiết bị, kiểm tra, phát triển sai số và thực hiện điều chỉnh.

Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

Sửa chữa máy móc, thiết bị khi phát sinh sự cố, hỏng hóc.

Lên dự toán các hạn mục công trình lắp đặt mới ở nhà máy.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ từ Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo, Cơ khí tự động

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương cơ khí lắp đặt, quản lý, bảo trì thiết bị nhà máy sản xuất.

Ưu tiên Nam.

Trung thực, cẩn thận, ý thức tổ chức và kỷ luật cao, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12- 14 triệu/tháng + phụ cấp công việc, tăng ca đầy đủ theo quy định.

Thưởng lễ, tết, phúc lợi, hiếu hỉ theo quy định.

Suất cơm trưa, bữa ăn giữa ca tại nhà máy miễn phí.

Tham gia BHXH, BHYT, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

Cơ hội thăng tiến ở vị trí quản lý.

Cơ hội làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài và hỗ trợ công tác, đào tạo chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÁ QUẢNG NAM

