Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

• Lập kế hoạch bảo trì: Xây dựng kế hoạch bảo trì định kỳ, chuẩn bị nguồn lực và tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn.

• Quản lý hoạt động bảo trì: Giám sát đội ngũ kỹ thuật, xử lý sự cố khẩn cấp, và cải thiện hiệu suất máy móc.

• Quản lý tài liệu và báo cáo: Lưu trữ hồ sơ bảo trì, báo cáo tình trạng máy móc, phân tích dữ liệu để tối ưu hóa chi phí và thời gian.

• Quản lý nhân sự: Phân công công việc, đào tạo nhân viên, và đảm bảo an toàn lao động.

• Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc với các phòng ban để tối ưu hóa hiệu suất và đề xuất nâng cấp thiết bị.

• Đảm bảo an toàn và tuân thủ: Giám sát các quy định an toàn, tuân thủ chất lượng và môi trường.

• Cải tiến và tối ưu hóa: Đề xuất cải tiến quy trình, áp dụng công nghệ mới để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả.