Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam
- Quảng Nam: Công ty THHH Hyosung Quảng Nam, KCN Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
• Lập kế hoạch bảo trì: Xây dựng kế hoạch bảo trì định kỳ, chuẩn bị nguồn lực và tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn.
• Quản lý hoạt động bảo trì: Giám sát đội ngũ kỹ thuật, xử lý sự cố khẩn cấp, và cải thiện hiệu suất máy móc.
• Quản lý tài liệu và báo cáo: Lưu trữ hồ sơ bảo trì, báo cáo tình trạng máy móc, phân tích dữ liệu để tối ưu hóa chi phí và thời gian.
• Quản lý nhân sự: Phân công công việc, đào tạo nhân viên, và đảm bảo an toàn lao động.
• Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc với các phòng ban để tối ưu hóa hiệu suất và đề xuất nâng cấp thiết bị.
• Đảm bảo an toàn và tuân thủ: Giám sát các quy định an toàn, tuân thủ chất lượng và môi trường.
• Cải tiến và tối ưu hóa: Đề xuất cải tiến quy trình, áp dụng công nghệ mới để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Hoặc ứng viên có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong lĩnh vực chế tạo, sản xuất
Tại Công Ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
