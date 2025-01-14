Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty CP Xây Dựng Phục Hưng Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty CP Xây Dựng Phục Hưng Holdings
Mức lương
Từ 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Từ 500 USD
- Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường
- Lập kế hoạch và quản lý công việc được giaotheo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án
- Thu thập yêu cầu cụ thể về công việc tại hiện trường
- Đánh giá và báo cáo tiến độ đã thực hiện của đội/nhà thầu phụ hằng ngày/tuần
- Trực tiếp nghiệm thu chất lượng vật liệu đầu vào và chất lượng thi công;
Với Mức Lương Từ 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan xây dựng;
- Nhanh nhẹn, tinh thần làm việc chăm chỉ;
- Nhiệt tình, chịu áp lực công việc cao;
Tại Công Ty CP Xây Dựng Phục Hưng Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Xây Dựng Phục Hưng Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
