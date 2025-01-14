Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty CP Xây Dựng Phục Hưng Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD

- Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường

- Lập kế hoạch và quản lý công việc được giaotheo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án

- Thu thập yêu cầu cụ thể về công việc tại hiện trường

- Đánh giá và báo cáo tiến độ đã thực hiện của đội/nhà thầu phụ hằng ngày/tuần

- Trực tiếp nghiệm thu chất lượng vật liệu đầu vào và chất lượng thi công;