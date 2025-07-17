Tuyển Kỹ sư cơ khí Thai Hung Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

I. Mô tả công việc

Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật liên quan đến thiết kế, tính toán, giám sát lắp ráp và cải tiến hệ thống cơ khí trên ô tô (khung gầm, hệ thống lái, treo, truyền động…). Phối hợp cùng các bộ phận để đảm bảo chất lượng kỹ thuật, tiến độ sản xuất và độ ổn định của sản phẩm

II. Nhiệm vụ

1. Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí

- Thiết kế 3D các cụm cơ khí: khung sườn, hệ thống treo, dẫn động.

- Phân tích lực – độ bền, mô phỏng cơ học để đảm bảo tính ổn định và an toàn.

2. Giám sát kỹ thuật lắp ráp & sản xuất

- Phối hợp với tổ lắp ráp để đảm bảo đúng kỹ thuật.

- Hỗ trợ xử lý lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất.

3. Cải tiến kỹ thuật

- Đề xuất và triển khai các cải tiến về kết cấu cơ khí nhằm tối ưu hóa chi phí, trọng lượng, hoặc độ bền.

4. Bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật

- Hỗ trợ bảo trì máy móc, dây chuyền liên quan đến cơ khí ô tô.

- Ghi nhận và phân tích lỗi kỹ thuật định kỳ để đề xuất giải pháp.

5. Lập tài liệu kỹ thuật