Tuyển Kỹ sư điện mặt trời CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1277 Đ, Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Kỹ sư điện mặt trời

Tham gia khảo sát hiện trường, lập báo cáo khảo sát.

Tham gia vào quá trình thiết kế hệ thống điện mặt trời, bao gồm:

Nghiên cứu, phân tích yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Lựa chọn thiết bị, vật liệu phù hợp cho hệ thống điện mặt trời.

Vẽ bản vẽ kỹ thuật hệ thống điện mặt trời bằng phần mềm Autocad.

Tính toán, lập bảng tính toán kỹ thuật cho hệ thống điện mặt trời.

Soạn thảo hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, hướng dẫn thi công cho hệ thống điện mặt trời.

Hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời.

Tham gia vào việc quản lý, theo dõi tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình.

Nghiên cứu, cập nhật kiến thức, công nghệ mới về thiết kế hệ thống điện mặt trời.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức cơ bản về thiết kế hệ thống điện mặt trời.

Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad.

Nắm vững các tiêu chuẩn, quy định về thiết kế, thi công hệ thống điện mặt trời.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng mặt trời.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của công ty.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Được bố trí nơi ăn ngủ miễn phí nếu có nhu cầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG

