Tuyển Kỹ sư điện CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MEGAGRICO VIỆT NAM làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 15 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MEGAGRICO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MEGAGRICO VIỆT NAM

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MEGAGRICO VIỆT NAM

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Lô 6, đường 5, KCN Tân An, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Công ty sản xuất hàng trái cây, rau củ quả đông lạnh, vận hành máy móc thiết bị điện lạnh.
Tham gia vào quá trình thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống điện, cơ điện cho các dự án sản xuất của công ty.
Thực hiện các công việc liên quan đến:
Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện, cơ điện.
Kiểm tra, xử lý sự cố, bảo trì định kỳ hệ thống điện, cơ điện.
Vẽ bản vẽ kỹ thuật, lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa.
Tham gia đấu thầu, dự toán, báo giá các dự án liên quan đến điện, cơ điện.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng Đại học chuyên ngành Điện, Cơ điện hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững kiến thức về điện, cơ điện, các tiêu chuẩn, quy định về an toàn điện.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng các phần mềm thiết kế, tính toán điện.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MEGAGRICO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.
Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MEGAGRICO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MEGAGRICO VIỆT NAM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MEGAGRICO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: lô 6, đường 5, KCN Tân An, P. Tân An, TP BMT, Đăk Lăk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất