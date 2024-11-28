Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ phần Dt&C Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 01A - RD02, Khu R&D, KCNC Hòa Lạc, Km29, Đại Lộ Thăng Long, Xã Tân Xã, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Test các sản phẩm các thiết bị điện/ điện tử sản phẩm đồ gia dụng (TV, lò vi sóng, nồi cơm điện, máy sấy, bình nóng lạnh,...), đèn, các sản phẩm ICT (máy tính, ipad, wifi 4g, 5g), loa, ....

- Test tần số wifi, bản mạch điện, độ an toàn điện của sản phẩm, test các chức năng của các linh kiện/ sản phẩm điện tử

- Lập báo cáo về tình trạng sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm là lợi thế, mức thu nhập hấp dẫn

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm: tốt nghiệp các khoa điện - điện tử, cơ điện tử, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông,..

- Am hiểu về các bản mạch điện, sơ đồ điện, nguồn điện của các sản phẩm điện tử, đã từng làm hoặc tiếp xúc các sản phầm đồ gia dụng, các sản phẩm ICT như loa, ipad, điện thoại, ..., Wifi

Tại Công ty Cổ phần Dt&C Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm

- Thưởng incentive, thưởng cuối năm, lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ,...

- Phúc lợi (ăn trưa canteen, cafe shop, teambuilding hàng năm ..., công đoàn, thưởng các ngày lễ tết, thưởng thâm niên, BHXH)

- Thời gian làm việc : 8h00 - 17h00, nghỉ trưa 1h, Nghỉ chủ nhật và 2 thứ 7 trong tháng

- Có xe đưa đón từ Hà Nội -> công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dt&C Vina

