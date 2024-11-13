Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HOÀNG GIANG làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 132/34 Nguyễn Lương Bằng, BMT, Đăk Lăk, Buôn Ma Thuột, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các dự án trong thời gian tới, Công ty cần tuyển vị trí: Giám Sát Xây Dựng (Giám sát hiện trường/QS/QAQC/Shopdrawing)

Lập kế hoạch tổ chức thi công cho các khu vực/hạng mục được giao

Triển khai các công tác chuẩn bị thi công và công tác hồ sơ nghiệm thu cấu kiện/hạng mục/khu vực.

Triển khai thi công và kiểm soát các công tác thi công, phối hợp với các bên liên quan.

Công tác an toàn lao động (HSE) tại dự án. Hoàn thành các mục tiêu chung của Ban Chỉ huy công trường.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám Đốc Dự Án và Chỉ Huy Trưởng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sẵn sàng đi công tác tỉnh trong suốt quá trình giám sát thi công, các khu vực quanh các Tỉnh Tây Nguyên;

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành xây dựng DD&CN;

Cao Đẳng/Đại học

Nắm vững các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;

Lập tiến độ thi công;

Tính toán và lập biện pháp thi công;

Lập bản vẽ Shop drawing;

Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo chuyên môn.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HOÀNG GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;

Lương tháng 13, thưởng Lễ tết, Thưởng cuối năm, Thưởng theo năng lực làm việc;

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến;

Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài công ty nhằm phát triển chuyên môn, nghiệp vụ theo mong muốn và nguyện vọng của nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HOÀNG GIANG

