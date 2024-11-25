Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CPCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Đắk Lắk - Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai bản vẽ thi công, bóc tách khối lượng, quản lý kế hoạch thi công và kế hoạch nhân sự của dự án.

- Kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công, chất lượng công trình.

- Kiểm soát, hướng dẫn công tác thi công của các đội thi công hoặc thầu phụ. Tham gia các cuộc họp, làm việc với các bên liên quan đến các vấn đề kỹ thuật tại công trường.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh khi thi công trên công trường.

- Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu, hoàn công và làm hồ sơ bàn giao dự án .

- Nhận diện các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và báo cáo lên cấp trên.

- Phối hợp thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Địa chỉ phỏng vấn: Toà nhà Centum Wealth Complex - số 2A, đường Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí tương đương.

- Nắm được các tiêu chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng.

- Nắm vững kiến thức chuyên môn về xây dựng.

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà xưởng công nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel, Autocad, powerpoint, Project .

- Ưu tiên Nam, có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi dự án xa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CPCONS Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, ổn định và lâu dài.

- Được ký HĐLĐ và đóng BHXH theo quy định nhà nước.

- Được đi du lịch hàng năm.

- Hưởng lương tháng 13, thưởng lễ ,tết . Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CPCONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.