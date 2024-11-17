Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CORELAND làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: HH9 60 Vinhomes Star City. P. Đông Hải, Tp Thanh Hoá., TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Khảo sát, kiểm tra mặt bằng, đo đạc kích thước hiện trạng.

- Nhận bàn giao bản vẽ thiết kế từ phòng Xây dựng, kiểm tra kết cấu, sự phù hợp với Giấy phép XD.

- Nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ để xây dựng tiến độ thi công tổng, lập kế hoạch chi tiết.

- Quản lý, sắp xếp, điều hành hoạt động các nhà thầu.

- Giám sát sát sao quy trình thi công xây dựng, kiểm tra đầu vào của vật liệu theo yêu cầu.

- Xác nhận khối lượng thi công cần thực hiện; tính toán, đề xuất và quản lý vật tư, thiết bị.

- Quản lý, đôn đốc, chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động tại công trường. Kiểm soát chặt chẽ các sai sót, sai phạm phát sinh trong quá trình thi công, trực tiếp xử lý hoặc lập báo cáo xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên (Nếu sự việc nghiêm trọng vượt quá thẩm quyền xử lý).

- Theo dõi tiến độ, chất lượng thi công; tổ chức nghiệm thu đầy đủ các công tác/hạng mục/giai đoạn/công trình trước khi hoàn công.

- Báo cáo, cập nhật tiến độ hàng ngày.

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Chỉ huy trưởng công trình và Ban Giám đốc công ty.

- Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và công tác phòng cháy chữa cháy tại công trường.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam. Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giám sát xây dựng tối thiểu 2 năm.

- Am hiểu về chất của các vật liệu cơ bản.

- Giao tiếp tốt, có kỹ năng giải quyết xung đột.

- Luôn luôn có ý thức xây dựng, bảo vệ hình ảnh cho công ty và cá nhân với đối tác và khu dân cư nơi có công trình/dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CORELAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương thỏa thuận theo trình độ và kinh nghiệm (11-15tr)

-

- Hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ: Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, thưởng lễ Tết, tham gia các hoạt động teambuilding, hội thao cùng Công ty, thưởng du lịch cho cả gia đình, ....

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Có nhiều cơ hội tham gia và thử sức trong các Dự án lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CORELAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin