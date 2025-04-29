Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Lotus Buiding, số 2 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
- Thiết kế hệ thống PCCC theo các QCVN, TCVN hiện hành
- Hỗ trợ công trình nguyên lý, Phản hồi các vướng mắc khi thi công.
- Tham gia họp giải trình phương án thiết kế các thắc mắc của CĐT
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến Dự án;
- Các công việc khác khi được phân công.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Yêu cầu bằng cấp chuyên môn:
- Trình độ chuyên môn: TN Đại học chuyên ngành Liên quan (Điện, CTN, HVAC, Xây dựng….)
- Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống PCCC
- Trình độ tin học văn phòng, thành thạo kỹ năng Office, Auto Cad
- Am hiểu các Quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC
* Yêu cầu kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
