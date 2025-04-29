Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

- Thiết kế hệ thống PCCC theo các QCVN, TCVN hiện hành

- Hỗ trợ công trình nguyên lý, Phản hồi các vướng mắc khi thi công.

- Tham gia họp giải trình phương án thiết kế các thắc mắc của CĐT

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến Dự án;

- Các công việc khác khi được phân công.