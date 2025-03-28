Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM (VNPOLY) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM (VNPOLY)
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM (VNPOLY)

Kỹ sư hệ thống

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô đất CN5.5A, Khu Công nghiệp Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

- Giám sát vận hành hệ thống trên DCS, điều chỉnh các thông số công nghệ như IV, nhiệt độ, áp suất, tốc độ - Xử lý các sự cố, đưa ra các ý kiến về thông số công nghệ;
- Vận hành ngoài site, phát hiện và Xử lý các lỗi bất thường ngoài site, điều chỉnh các thông số công nghệ ngoài site như nhiệt độ áp suất v.v;
- Kiểm soát vấn đề liên quan đến công nghệ, local logsheet;
- Thực hiện lập kế hoạch sản xuất của công ty như tăng giảm công suất, điều chỉnh lưu lượng sang các xưởng và các công việc khác liên quan,…
*Lĩnh vực sản xuất: Các sản phẩm phục vụ cho ngành Dệt may...

Yêu cầu: Nam từ 22-40t, sức khỏe tốt, có ý thức công việc.
Trình độ, kinh nghiệm: có bằng Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Hóa dầu, Hóa hữu cơ, Hóa Polymer,…trở lên, ưu tiên người có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm được đào tạo khi trúng tuyển.
- Thời gian làm việc: 07h45 – 16h45 từ Thứ 2 – thứ 6. Phỏng vấn tất cả các ngày trong tuần. Đi làm ngay sau khi phỏng vấn.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN5.5A, Khu Công nghiệp Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

