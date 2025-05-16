Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống TNN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống TNN Việt Nam
Mức lương
500 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3 CT2B, toà nhà Nam Đô Complex, số 609 Trương
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương 500 - 800 USD
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Khảo sát, thiết kế, triển khai và giám sát thi công các hệ thống điện nhẹ/AV.
• Bóc tách khối lượng, lập bản vẽ kỹ thuật và đề xuất vật tư, thiết bị phù hợp.
• Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận tư vấn và chủ đầu tư trong quá trình triển khai.
• Phối hợp với các nhà thầu, chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
• Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thiết bị mới phục vụ cho dự án
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng.
Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo AutoCAD 2D (bắt buộc)
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (bắt buộc)
• Độ tuổi: 24 - 35 tuổi
• Giới tính: Nam
• Sẵn sàng đi công tác xa
• Thành thạo AutoCAD 2D (bắt buộc)
• Độ tuổi: 24 - 35 tuổi
• Giới tính: Nam
• Sẵn sàng đi công tác xa
Tại Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống TNN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
• Bảo hiểm đầy đủ theo quy định • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm • Nghỉ mát hàng năm • Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
• Bảo hiểm đầy đủ theo quy định • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm • Nghỉ mát hàng năm • Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống TNN Việt Nam
