Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống TNN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Khảo sát, thiết kế, triển khai và giám sát thi công các hệ thống điện nhẹ/AV.

• Bóc tách khối lượng, lập bản vẽ kỹ thuật và đề xuất vật tư, thiết bị phù hợp.

• Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận tư vấn và chủ đầu tư trong quá trình triển khai.

• Phối hợp với các nhà thầu, chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

• Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thiết bị mới phục vụ cho dự án

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng.