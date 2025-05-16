Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống TNN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống TNN Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống TNN Việt Nam

Kỹ sư hệ thống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống TNN Việt Nam

Mức lương
500 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 CT2B, toà nhà Nam Đô Complex, số 609 Trương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương 500 - 800 USD

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Khảo sát, thiết kế, triển khai và giám sát thi công các hệ thống điện nhẹ/AV.
• Bóc tách khối lượng, lập bản vẽ kỹ thuật và đề xuất vật tư, thiết bị phù hợp.
• Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận tư vấn và chủ đầu tư trong quá trình triển khai.
• Phối hợp với các nhà thầu, chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
• Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thiết bị mới phục vụ cho dự án
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng.

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo AutoCAD 2D (bắt buộc)
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (bắt buộc)
• Độ tuổi: 24 - 35 tuổi
• Giới tính: Nam
• Sẵn sàng đi công tác xa

Tại Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống TNN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
• Bảo hiểm đầy đủ theo quy định • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm • Nghỉ mát hàng năm • Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống TNN Việt Nam

Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống TNN Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 3rd floor, CT2B Nam Do Complex, 609 Truong Dinh Str., Hoang Mai Dist., Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

