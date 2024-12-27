Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- KCN Bàu Xéo,Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Đến 12 Triệu
Vận hành hệ thống xử lý nước thải
Chịu trách nhiệm với kết quả nước thải, khi xả ra bên ngoài
Xử lý các sự cố trong quá trình vận hành hệ thống
Làm các báo cáo liên quan
Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Môi Trường
Có kiến thức về môi trường, xử lý nước thải.
Có khả năng gắn bó lâu dài
Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm
Phụ cấp điện thoại
Phụ cấp công việc
Phụ cấp đi lại
Có máy tính làm việc
Có xe đưa rước
Thưởng hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
