Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - KCN Bàu Xéo,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Vận hành hệ thống xử lý nước thải

Chịu trách nhiệm với kết quả nước thải, khi xả ra bên ngoài

Xử lý các sự cố trong quá trình vận hành hệ thống

Làm các báo cáo liên quan

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Môi Trường

Có kiến thức về môi trường, xử lý nước thải.

Có khả năng gắn bó lâu dài

Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm

Phụ cấp điện thoại

Phụ cấp công việc

Phụ cấp đi lại

Có máy tính làm việc

Có xe đưa rước

Thưởng hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

