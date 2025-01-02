Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận nhiệm vụ, kế hoạch do Tổ trưởng/Tổ phó phân công và thực hiện theo đúng thời hạn và tiến độ được yêu cầu.
Hỗ trợ Tổ trưởng quan hệ công tác trực tiếp với các bộ phận khác thuộc Công ty nhằm đảm bảo công tác quản lý Y tế - Môi trường toàn Công ty và các Sở ban ngành.
Tham vấn cho Tổ trưởng/Trưởng phòng về thực hiện các vấn đề về môi trường theo luật định.
Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật mới nhất về môi trường theo quy định pháp áp dụng cho doanh nghiệp.
Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát môi trường, đặc biệt môi trường lao động và đưa ra các khuyến cáo phù hợp để khắc phục những vấn đề không phù hợp trong quá trình thực hiện.
Thực hiện việc giám sát và phối hợp Tổ trưởng/Trưởng phòng các vấn đề về môi trường không phù hợp tại Công ty để kịp thời điều chỉnh.
Thực hiện việc quản lý, hướng dẫn các bộ phận trong việc phân loại, lưu kho, xử lý chất thải theo tiêu chuẩn Công ty.
Tham gia giám sát quá trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải của Xưởng Thiết bị Tổng hợp trên công trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Môi trường/Y tế.
2. Kinh nghiệm làm việc:
• 01 năm trở lên.
• Đã tham gia quản lý Y tế - Môi trường tại các Dự án, Công ty.
• Nắm vững hệ thống quản lý Y tế - Môi trường của Công ty.
3. Trình độ tiếng Anh: Có khả năng đọc công việc và quy định về tiếng Anh theo công văn thông báo từ Phòng TCNNS.
4. Vi tính: Thành thạo các công cụ văn phòng.
5. Các yêu cầu đào tạo: Quản lý rủi ro, đánh giá nguy cơ và giải quyết vấn đề an toàn - môi trường, các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, v.v.
6. Các yêu cầu khác: Nhận thức cao về hệ thống ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, và các tiêu chuẩn Công ty.

Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến.
Mức lương và thưởng hấp dẫn, với chính sách xét tăng lương hàng năm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động gắn kết đội nhóm và du lịch thường niên của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 111A pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

