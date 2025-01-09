Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần BB Group
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Công Ty Cổ Phần BB Group

Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công Ty Cổ Phần BB Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Khu du lịch Delight Park Dalat, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Chức năng, nhiệm vụ cán bộ chuyên trách công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty:
- Tham mưu, giúp lãnh đạo công ty tổ chức và đảm bảo thực hiện đầy đủ công tác an toàn, vệ sinh lao động tại dự án;
- Xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy, nổ;
- Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
- Quản lý và theo dõi việc khai báo, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
- Tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cứu, cấp cứu, phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
- Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì, phối hợp bộ phận y tế tổ chức giám sát, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại;
- Tổng hợp và đề xuất với lãnh đạo công ty giải quyết kiến nghị của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động;
- Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh lao động;
- Tổ chức thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần BB Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BB Group

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần BB Group

Công Ty Cổ Phần BB Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A203 – Tháp A The Manor Tower, đường Mễ Trì - phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

