Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Ebara Vietnam Pump Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Ebara Vietnam Pump Company Limited
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Ebara Vietnam Pump Company Limited

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Lô đất XN01, KCN Lai Cách, TT. Lai Cách, H. Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương., Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện sự phân công công việc của các cấp quản lý (Từ tổ trưởng trở lên)
- Nhận phiếu công việc, bản vẽ gia công và các tài liệu kỹ thuật liên quan.
- Kiểm tra máy gia công, chuẩn bị công cụ dụng cụ và đồ gá. Chuẩn bị phôi gia công
- Thực hiện công việc gia công, kiểm tra kích thước gia công trong quá trình.
- Quản lý máy, công cụ, dụng cụ và đồ gá của máy mình làm
- Thực hiện các hoạt động phát triển và cải tiến sản xuất.
- Thực hiện các hoạt động 5S, an toàn và môi trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên về chuyên ngành gia công cắt gọt
- Hiểu rõ các quy trình gia công, máy gia công, công cụ dụng cụ, đồ gá dùng cho gia công
- Hiểu bản vẽ chế tạo và các tài liệu kỹ thuật liên quan để triển khai công việc.
- Ưu tiên ứng viên sống tại Hải Dương

Tại Ebara Vietnam Pump Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ebara Vietnam Pump Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ebara Vietnam Pump Company Limited

Ebara Vietnam Pump Company Limited

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lai Cach Industrial Zone, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province

