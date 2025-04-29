Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Ebara Vietnam Pump Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Ebara Vietnam Pump Company Limited
- Hải Dương: Lô đất XN01, KCN Lai Cách, TT. Lai Cách, H. Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương., Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện sự phân công công việc của các cấp quản lý (Từ tổ trưởng trở lên)
- Nhận phiếu công việc, bản vẽ gia công và các tài liệu kỹ thuật liên quan.
- Kiểm tra máy gia công, chuẩn bị công cụ dụng cụ và đồ gá. Chuẩn bị phôi gia công
- Thực hiện công việc gia công, kiểm tra kích thước gia công trong quá trình.
- Quản lý máy, công cụ, dụng cụ và đồ gá của máy mình làm
- Thực hiện các hoạt động phát triển và cải tiến sản xuất.
- Thực hiện các hoạt động 5S, an toàn và môi trường.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu rõ các quy trình gia công, máy gia công, công cụ dụng cụ, đồ gá dùng cho gia công
- Hiểu bản vẽ chế tạo và các tài liệu kỹ thuật liên quan để triển khai công việc.
- Ưu tiên ứng viên sống tại Hải Dương
Tại Ebara Vietnam Pump Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ebara Vietnam Pump Company Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
