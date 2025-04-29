Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Ebara Vietnam Pump Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện sự phân công công việc của các cấp quản lý (Từ tổ trưởng trở lên)

- Nhận phiếu công việc, bản vẽ gia công và các tài liệu kỹ thuật liên quan.

- Kiểm tra máy gia công, chuẩn bị công cụ dụng cụ và đồ gá. Chuẩn bị phôi gia công

- Thực hiện công việc gia công, kiểm tra kích thước gia công trong quá trình.

- Quản lý máy, công cụ, dụng cụ và đồ gá của máy mình làm

- Thực hiện các hoạt động phát triển và cải tiến sản xuất.

- Thực hiện các hoạt động 5S, an toàn và môi trường.