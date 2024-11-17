Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà TAN PHAT ETEK, Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện

- Triển khai dự án tự động hóa công nghiệp, lập trình PLC, Robot, Vision.

- Thiết kế, lập trình và triển khai lắp đặt các hệ thống.

- Thiết kế, đấu nối các loại tủ điện điều khiển.

- Tư vấn thiết kế, hỗ trợ khách hàng lắp đặt và sử dụng các loại sản phẩm, thiết bị và tự động hóa.

- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ các sản phẩm của công ty cho khách hàng.

- Nhận dự án được phân bổ từ trưởng nhóm, quản lí tiến độ công việc của dự án phụ trách.

- Tổ chức công việc, thực hiện và đánh giá chất lượng thiết kế của bản thân, chịu trách nhiệm trước trưởng nhóm đối với chất lượng và tiến độ các công việc của mình. Báo cáo công việc định kì.

- Một số công việc khác theo phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học ngành: Điện, Điện tử, Cơ điện tử, Tự động hóa, Điều khiển tự động hóa....

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc thiết kế, đã từng quản lý dự án triển khai trong lĩnh vực Tự động hóa là một lợi thế

Sử dụng thành thạo phần mềm Thiết kế điện ( Eplan là 1 lợi thế )

Biết sử dụng phần mềm AutoCad cơ bản

Đã từng tính toán thiết kế và lựa chọn các linh kiện, thiết bị điện cho ngành Tự động hóa: PLC, Motor, Sensor, HMI, Camera... là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, báo cáo, lập kế hoạch.

Kỹ năng thuyết trình, phân tích và giải quyết vấn đề.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tiếng Anh cơ bản, có thể đọc dịch tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực + Thưởng theo kết quả kinh doanh, dự án..

- Lương tháng thứ 13.

- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT, Bảo hiểm tai nạn 24h theo quy định.

- Được đề bạt thăng tiến trên cơ sở năng lực, thành tích và mong muốn phát triển của bản thân; cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho từng vị trí.

- Được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy, phương pháp làm việc dành cho nhân viên. Cơ hội tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin