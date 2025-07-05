Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Thiết kế và quản lý Hạ Tầng Mảng Điện Công Nghiệp cho DC mới xây và cải tạo, nâng cấp DC đang vận hành.

Lập kế hoạch đầu tư mảng thiết kế điện cho cơ sở hạ tầng, đề xuất phương án nâng cấp, cải tiến & tự động hóa.

Thực hiện công việc tính toán phụ tải, cung cấp điện; tính toán ngắn mạch, phân tích chất lượng điện năng.

Lên bảng vẽ và mô tả đặc tính và chọn thông số kỹ thuật của thiết bị công nghệ đảm bảo tính chính xác, đúng yêu cầu các sản phẩm thiết kế và tiến độ được giao.

Đọc hiểu tài liệu yêu cầu kỹ thuật, các mô tả đặc tính và tiêu chuẩn kèm theo để làm hồ sơ thiết kế, thi công và hoàn công của dự án.

Kiểm tra kỹ thuật đơn hàng, tham gia chuẩn bị hồ sơ chào thầu dự án.

Phối hợp triển khai mua sắm và nghiệm thu lắp đặt

Giám sát, kiểm tra việc thi công khi có yêu cầu.

Quy hoạch hạ tầng, tài nguyên tại các DC: quy hoạch nguồn, tủ rack.

Hỗ trợ phương án kỹ thuật khách hàng triển khai lắp đặt thiết bị tại DC.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý phòng.

Tham gia công tác tư vấn kỹ thuật, lên giải pháp triển khai, hỗ trợ kỹ thuật và làm việc với nhà cung cấp.

Làm việc theo giờ hành chính và theo điều động của quản lý phòng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Điện, Điện tử hoặc tương đương trở lên.

Có nhiều hơn 02 năm kinh nghiệm đã từng làm việc ở vị trí thiết kế / quản lý hạ tầng cơ điện, công nghiệp hoặc tương đương.

Có kiến thức về thiết kế hệ thống điện động lực, điện công nghiệp và điều khiển.

Am hiểu các thông số trên thiết bị Cơ điện, điện động lực.

Sử dụng thành thạo Microsoft office và các phần mền liên quan (như Word, Excel, Auto CAD, Sketchup, Revit,...).

Thành thạo vẽ và dựng 3D.

Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, ưu tiên tiếng anh giao tiếp tốt, TOIEC 500-600 hoặc IELTS 4-5

Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tốt, làm việc nhóm.

Năng động, chủ động, quyết đoán trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương đương năng lực.

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến không giới hạn.

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom

Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

