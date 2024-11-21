Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 14 Triệu

Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Kỹ sư kết cấu công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu công trình Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Tổ 32 Ấp 1, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Thực hiện tính toán kết cấu, bản vẽ thiết kế dân dụng và công nghiệp
Bóc tách khối lượng dựa theo hồ sơ thiết kế
Hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng,giám sát, hồ sơ khi có yêu cầu
Thực hiện công tác nghiệm thu tại công trường

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học ngành trở lên
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm ở vị trí tương đương
Am hiểu về phần mềm vẽ dân dụng kết cấu
Giao tiếp tốt, hòa đồng , trung thực
Yêu thích mảng xây dựng, cầu cảng.

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 11.000.000 – 14.000.000 Gross
Hỗ trợ 3 bữa cơm sáng, trưa vàchiều tại Văn phòng
Được công ty cấp thiết bị làm việc đầy đủ - Smartphone, Sim 4G, Laptop
Có xe đưa đón + tài xế khi đi công tác
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 7h00 – 11h00 , 12h00 – 16h00 .
BHXH đóng trên tổng lương, Bảo hiểm 24h, Khám sức khỏe hàng năm
Giỗ tổ hùng vương (10/03), 08/03, 02/09, 20/10, 30/04, 01/05, Tết dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật (thưởng hiện vật/ hiện kim)
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc
Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu, ..
Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày
Quà mừng kết hôn
Hỗ trợ công tác phí theo chính sách công ty
Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

