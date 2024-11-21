Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Tổ 32 Ấp 1, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Thực hiện tính toán kết cấu, bản vẽ thiết kế dân dụng và công nghiệp

Bóc tách khối lượng dựa theo hồ sơ thiết kế

Hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng,giám sát, hồ sơ khi có yêu cầu

Thực hiện công tác nghiệm thu tại công trường

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học ngành trở lên

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm ở vị trí tương đương

Am hiểu về phần mềm vẽ dân dụng kết cấu

Giao tiếp tốt, hòa đồng , trung thực

Yêu thích mảng xây dựng, cầu cảng.

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 11.000.000 – 14.000.000 Gross

Hỗ trợ 3 bữa cơm sáng, trưa vàchiều tại Văn phòng

Được công ty cấp thiết bị làm việc đầy đủ - Smartphone, Sim 4G, Laptop

Có xe đưa đón + tài xế khi đi công tác

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 7h00 – 11h00 , 12h00 – 16h00 .

BHXH đóng trên tổng lương, Bảo hiểm 24h, Khám sức khỏe hàng năm

Giỗ tổ hùng vương (10/03), 08/03, 02/09, 20/10, 30/04, 01/05, Tết dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật (thưởng hiện vật/ hiện kim)

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc

Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu, ..

Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày

Quà mừng kết hôn

Hỗ trợ công tác phí theo chính sách công ty

Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin