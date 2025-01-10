Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Lạc Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Ngành nghề hoạt động: Sản xuất gia công ghế nệm massage, bàn ghế nội thất.

Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Châu Úc.

Thời gian làm việc: từ 07h30 - 16h30 từ thứ 2 đến thứ 7

***Mô tả công việc:

- Nhận ý tưởng,sản phẩm mẫu theo nhu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng , thiết kế kết cấu cho sản phẩm đảm bảo được khả năng gia công chế tạo , hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật

- Chủ động cải tiến sản phẩm hiện có , phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành các dự án được giao

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

***Yêu cầu chung:

- Tối thiểu 2 năm liên tiếp kinh nghiệm ở vị trí Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí

- Tốt nghiệp Đại Học: chuyên ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, cơ khí chế tạo máy.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở các công ty Sản Xuất, am hiểu về Điện, về các loại vật liệu, các phương pháp gia công chi tiết

- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 3D: Solidwork và AutoCad

Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Lạc Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Lạc Long

