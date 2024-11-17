Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy - Hà Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

1. Triển khai bản vẽ thi công từ thiết kế được duyệt

2. Bóc tách khối lượng từ thiết kế và bản vẽ thi công phục vụ công tác thanh quyết toán

3. Đề xuất vật tư (phối hợp cùng các hệ để ra đề xuất theo tiến độ)

4. Sơ họa hoàn công, bản vẽ hoàn công, bảo vệ khối lượng thanh quyết toán với CĐT

5. Kiểm tra xác nhận hồ sơ nghiệm thu thanh toán, quyết toán cho thầu phụ, đội khoán

6. Quản lý lưu trữ hồ sơ của bộ phận mình (bản vẽ phát hành, shop, sơ họa hoàn công, hoàn công, khối lượng trong và ngoài HĐ với CĐT và thầu phụ, đội khoán)

7. Thực hiện các công việc khác do BĐHDA yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có kiến thức chuyên môn, am hiểu các tiêu chuẩn thiết kế cho hệ thống điện

2. Nam

3. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, điều hòa thông gió

4. Chăm chỉ, chịu khó, tính tự lập và chủ động cao.

5. Thành thạo kỹ năng Auto Cad, máy tính văn phòng ( Office, PDF ....)

6. Chủ động phương tiện đi lại

7. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình thuyết phục

8. Chấp nhận công tác theo sắp xếp của công ty 9. Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình IPC Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: 10tr – 18tr.

2. Thời gian làm việc: tại dự án

3. Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn, chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty.

4. Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước và gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình IPC

