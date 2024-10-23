Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

Sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định:

- Nam Định

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện các biện pháp an toàn trong thi công xây dựng; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về ATLĐ, VSLĐ; Phân tích đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn trong quá trình thi công, đề xuất các giải pháp khắc phục; Tham gia đào tạo, hướng dẫn công nhân về ATLĐ, VSLĐ; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện các biện pháp an toàn trong thi công xây dựng;
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về ATLĐ, VSLĐ;
Phân tích đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn trong quá trình thi công, đề xuất các giải pháp khắc phục;
Tham gia đào tạo, hướng dẫn công nhân về ATLĐ, VSLĐ;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp Đại học Công đoàn hoặc các trường tương đương về ATLĐ; Đã từng tham gia công tác an toàn tại các dự án nhà xưởng và công nghiệp, dân dụng; Có khả năng giám sát công tác an toàn trên công trường, đạo tào cho CB công nhân; Có chứng chỉ An toàn hạng 2.
Nam, Tốt nghiệp Đại học Công đoàn hoặc các trường tương đương về ATLĐ;
Đã từng tham gia công tác an toàn tại các dự án nhà xưởng và công nghiệp, dân dụng;
Có khả năng giám sát công tác an toàn trên công trường, đạo tào cho CB công nhân;
Có chứng chỉ An toàn hạng 2.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-18 triệu đồng (Tuỳ theo năng lực); Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện; Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng; Nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng hưởng lương, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật; Thưởng các dịp Lễ Tết, thưởng cuối năm, thưởng theo hiệu quả công việc; Các chế độ phúc lợi khác như du lịch hằng năm, teambuilding, quà tặng kết hôn, thăm hỏi,...
Mức lương: 12-18 triệu đồng (Tuỳ theo năng lực);
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện;
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng;
Nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng hưởng lương, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật;
Thưởng các dịp Lễ Tết, thưởng cuối năm, thưởng theo hiệu quả công việc;
Các chế độ phúc lợi khác như du lịch hằng năm, teambuilding, quà tặng kết hôn, thăm hỏi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô NP01 – NP2 – 10 MBQH Trung tâm thương mại Đại Siêu thị Big C, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thu-nhap-12-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-nam-dinh-job222375
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 94 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 2 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 233 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 222 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 281 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 281 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI làm việc tại Nam Định thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Amer Sports Việt Nam làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Amer Sports Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Pro Company làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Pro Company làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 50 Triệu Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty TNHH KMW Việt Nam
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 35 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH KMW Việt Nam
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM TẠI QUẢNG NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM TẠI QUẢNG NAM Pro Company
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ANZ VIỆT NAM làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ANZ VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WIN PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WIN PHARMA
16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Nam Định thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC THIÊN TRƯỜNG làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC THIÊN TRƯỜNG
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 8 Triệu Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company
7.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính FE CREDIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu FE CREDIT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN làm việc tại Nam Định thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN làm việc tại Nam Định thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Bắc Giang thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 60 Triệu Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng
15 - 60 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm