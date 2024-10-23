Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: - Nam Định

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện các biện pháp an toàn trong thi công xây dựng; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về ATLĐ, VSLĐ; Phân tích đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn trong quá trình thi công, đề xuất các giải pháp khắc phục; Tham gia đào tạo, hướng dẫn công nhân về ATLĐ, VSLĐ; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp Đại học Công đoàn hoặc các trường tương đương về ATLĐ; Đã từng tham gia công tác an toàn tại các dự án nhà xưởng và công nghiệp, dân dụng; Có khả năng giám sát công tác an toàn trên công trường, đạo tào cho CB công nhân; Có chứng chỉ An toàn hạng 2.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-18 triệu đồng (Tuỳ theo năng lực); Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện; Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng; Nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng hưởng lương, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật; Thưởng các dịp Lễ Tết, thưởng cuối năm, thưởng theo hiệu quả công việc; Các chế độ phúc lợi khác như du lịch hằng năm, teambuilding, quà tặng kết hôn, thăm hỏi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.