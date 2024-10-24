Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: KCN Việt Hàn, Việt Yên

Mô Tả Công Việc

Thiết kế, sản xuất khuôn, đồ gá theo nhu cầu sản xuất

Giải quyết các vấn đề khuôn, đồ gá trên dây chuyền sản xuất

Phụ trách hướng dẫn vận hành, thiết bị gia công chính xác như CNC, phay, tiện...

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Trung nghe nói

Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí chế tạo

Có kinh nghiệm liên quan đến thiết kế, thi công sản xuất khuôn Jig đồ gá

Phúc Lợi

Thử việc 60 ngày hưởng 100% lương

Xem xét tăng lương sau 6 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

