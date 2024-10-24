Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: KCN Việt Hàn, Việt Yên
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Thiết kế, sản xuất khuôn, đồ gá theo nhu cầu sản xuất
Giải quyết các vấn đề khuôn, đồ gá trên dây chuyền sản xuất
Phụ trách hướng dẫn vận hành, thiết bị gia công chính xác như CNC, phay, tiện...
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung nghe nói
Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí chế tạo
Có kinh nghiệm liên quan đến thiết kế, thi công sản xuất khuôn Jig đồ gá
Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 60 ngày hưởng 100% lương
Xem xét tăng lương sau 6 tháng làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI