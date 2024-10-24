Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 22 Triệu

Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: KCN Việt Hàn, Việt Yên

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Thiết kế, sản xuất khuôn, đồ gá theo nhu cầu sản xuất
Giải quyết các vấn đề khuôn, đồ gá trên dây chuyền sản xuất
Phụ trách hướng dẫn vận hành, thiết bị gia công chính xác như CNC, phay, tiện...

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung nghe nói
Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí chế tạo
Có kinh nghiệm liên quan đến thiết kế, thi công sản xuất khuôn Jig đồ gá

Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 60 ngày hưởng 100% lương
Xem xét tăng lương sau 6 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng O1-4, Khu công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thu-nhap-15-22-trieu-toan-thoi-gian-tai-bac-giang-job227745
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 25 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 50 - 60 Triệu
Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 50 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Bắc Giang Còn 106 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 106 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Còn 106 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 245 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC làm việc tại Bắc Giang thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH SEOJIN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SEOJIN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH SPHERE VINA làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH SPHERE VINA
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH GIGALANE VINA làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIGALANE VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Giống cây trồng, vật nuôi và Công nghệ nông nghiệp Miền Bắc (GMB) làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giống cây trồng, vật nuôi và Công nghệ nông nghiệp Miền Bắc (GMB)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SEOJIN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SEOJIN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Giống cây trồng, vật nuôi và Công nghệ nông nghiệp Miền Bắc (GMB) làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giống cây trồng, vật nuôi và Công nghệ nông nghiệp Miền Bắc (GMB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thời trang VMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 11 Triệu Công ty TNHH Thời trang VMG
6 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN APS PAINT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN APS PAINT VIỆT NAM
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kỹ thuật năng lượng xanh Gia Hồng làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Kỹ thuật năng lượng xanh Gia Hồng
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Vật Liệu Mới Hữu Đạt Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập Từ 12 Triệu Công ty TNHH Vật Liệu Mới Hữu Đạt Việt Nam
Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HERBBANK VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HERBBANK VIỆT NAM
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH FAVAT làm việc tại Bắc Giang thu nhập Từ 14 Triệu CÔNG TY TNHH FAVAT
Trên 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Hộ kinh doanh Nguỵ Thị Hậu làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 15 Triệu Hộ kinh doanh Nguỵ Thị Hậu
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company
15 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY CỔ PHẦN MBN JUPITER làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MBN JUPITER
13 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần kinh doanh Dược Phẩm Châu Âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty cổ phần kinh doanh Dược Phẩm Châu Âu
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MHI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MHI VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ARMY VIỆT NAM làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ARMY VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm