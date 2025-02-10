Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực. - Thưởng hoa hồng, KPI theo kết quả kinh doanh & marketing. - Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý trong tập đoàn. - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp cận dự án đẳng cấp. - Làm việc tại Hà Nội hoặc Bắc Giang. Hỗ trợ chỗ ở nếu làm việc tại Bắc Giang., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch bán hàng cho các sản phẩm BĐS tại dự án Royal Mansion.

Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số.

Thiết lập chính sách bán hàng, hoa hồng, ưu đãi cho khách hàng và đại lý phân phối.

Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ với đối tác, khách hàng, sàn giao dịch BĐS.

Phối hợp với phòng Marketing triển khai các chiến dịch quảng bá dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5-8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh BĐS, tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý.

Có kinh nghiệm bán biệt thự, chung cư cao cấp, tổ hợp thương mại.

Có network tốt với các đại lý, sàn BĐS, môi giới chuyên nghiệp.

Kỹ năng đàm phán, quản lý đội nhóm, chiến lược kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUTA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin