Tuyển Giám đốc kinh doanh Nhà máy Giấy Xương Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Nhà máy Giấy Xương Giang
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Nhà máy Giấy Xương Giang

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Nhà máy Giấy Xương Giang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Nhà máy Giấy Xương Giang

- KCN Song Khê, Nội Hoàng, Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm quản lý các thiết bị của hệ thống điện (cao áp, hạ áp), hệ thống điều khiển (thiết bị điều khiển, phần mềm điều khiển); Hệ thống khí nén; hệ thống cầu trục điện; hệ thống chiếu sáng toàn Nhà máy.
• Chịu trách nhiệm quản lý về mặt kỹ thuật điện và cơ khí của các thiết bị trên các dây chuyền sản xuất.
• Chịu trách nhiệm quản lý dụng cụ, công cụ được nhà máy giao cho thuộc PX điện và PX cơ khí. Chịu trách nhiệm quản lý các vật tư tiêu hao phục vụ cho công tác sửa chứa và bảo dưỡng.
• Thiết lập và quản lý danh mục các máy móc thiết bị và lịch bảo trì cho toàn bộ các thiết bị máy móc trong nhà máy.
• Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của phân xưởng cơ điện nhằm đảm bảo đạt các KPI của bộ phận bảo trì.
• Đảm bảo các thiết bị luôn trong điều kiện sẵn sàng hoạt động và duy trì hiệu suất cao.
• Đảm bảo các Máy móc thiết bị trong hệ thống phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn Ban hành.
• Thiết lập chi tiết các kế hoạch bảo trì và dừng máy đảm bảo nhân viên cấp dưới hiểu rõ những công việc cần thực hiện, đảm bảo phân bổ nguồn lực hợp lý.
• Đào tạo nhân viên bảo trì đảm bảo nhân viên đủ năng lực thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất và đào tạo nâng cao nhằm phát triển các kỹ năng của nhân viên Bảo trì.
• Đào tạo nguyên lý hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục cần bảo trì cho bộ phận có liên quan.
• Thực hiện đầy đủ công tác Bảo trì và tối ưu hóa Chi phí, Nguồn lực và Thời gian.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Nhà máy Giấy Xương Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà máy Giấy Xương Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Nhà máy Giấy Xương Giang

Nhà máy Giấy Xương Giang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô G – KCN Song Khê - Nội Hoàng,TP Bắc Giang, Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

