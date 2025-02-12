Tuyển Giám đốc kinh doanh Nhà máy Giấy Xương Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm quản lý các thiết bị của hệ thống điện (cao áp, hạ áp), hệ thống điều khiển (thiết bị điều khiển, phần mềm điều khiển); Hệ thống khí nén; hệ thống cầu trục điện; hệ thống chiếu sáng toàn Nhà máy.

• Chịu trách nhiệm quản lý về mặt kỹ thuật điện và cơ khí của các thiết bị trên các dây chuyền sản xuất.

• Chịu trách nhiệm quản lý dụng cụ, công cụ được nhà máy giao cho thuộc PX điện và PX cơ khí. Chịu trách nhiệm quản lý các vật tư tiêu hao phục vụ cho công tác sửa chứa và bảo dưỡng.

• Thiết lập và quản lý danh mục các máy móc thiết bị và lịch bảo trì cho toàn bộ các thiết bị máy móc trong nhà máy.

• Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của phân xưởng cơ điện nhằm đảm bảo đạt các KPI của bộ phận bảo trì.

• Đảm bảo các thiết bị luôn trong điều kiện sẵn sàng hoạt động và duy trì hiệu suất cao.

• Đảm bảo các Máy móc thiết bị trong hệ thống phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn Ban hành.

• Thiết lập chi tiết các kế hoạch bảo trì và dừng máy đảm bảo nhân viên cấp dưới hiểu rõ những công việc cần thực hiện, đảm bảo phân bổ nguồn lực hợp lý.

• Đào tạo nhân viên bảo trì đảm bảo nhân viên đủ năng lực thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất và đào tạo nâng cao nhằm phát triển các kỹ năng của nhân viên Bảo trì.

• Đào tạo nguyên lý hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục cần bảo trì cho bộ phận có liên quan.

• Thực hiện đầy đủ công tác Bảo trì và tối ưu hóa Chi phí, Nguồn lực và Thời gian.