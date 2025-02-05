Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIETSAFE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 128 Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên ...và 2 địa điểm khác, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Khảo sát, tư vấn, thiết kế, giám sát thi công hệ thống báo cháy, chữa cháy theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam.

Tư vấn các sản phẩm PCCC công nghệ cao.

Chấp nhận đi công tác và đi công trình.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về chuyên ngành PCCC.

Có khả năng làm việc độc lập.

Tốt nghiệp các ngành nghề có liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETSAFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các chế độ BHXH, BHTN, BHYT

Các chế độ phụ cấp khác.

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETSAFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin