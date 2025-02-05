Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIETSAFE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETSAFE
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETSAFE

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 128 Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên ...và 2 địa điểm khác, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Khảo sát, tư vấn, thiết kế, giám sát thi công hệ thống báo cháy, chữa cháy theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam.
Tư vấn các sản phẩm PCCC công nghệ cao.
Chấp nhận đi công tác và đi công trình.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về chuyên ngành PCCC.
Có khả năng làm việc độc lập.
Tốt nghiệp các ngành nghề có liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETSAFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các chế độ BHXH, BHTN, BHYT
Các chế độ phụ cấp khác.
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETSAFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETSAFE

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETSAFE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 95, khu dân cư Tân Thuận, khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

