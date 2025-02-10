Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 100 Triệu

Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách

Mức lương
20 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: thứ 2

- thứ 7, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin khách hàng và đưa ra đề xuất kiến nghị.
Nắm vững các thông tin về dự án Công ty đang triển khai, đảm nhận.
Xây dựng,tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales.
Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty. Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng đưa ra đề xuất và kiến nghị.
Hỗ trợ tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp.
Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường ; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.
Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng, chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh trước Ban giám đốc và các cơ quan quản lý nhà nước.
Chăm sóc khách hàng, xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài.
Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số
Xây dựng hình ảnh, tác phong chuyên nghiệp cho Công ty; lên kế hoạch hoạt động định kỳ tháng, quý, năm cho Công ty.
Báo cáo về hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh, doanh thu của Công ty định kỳ tháng, quý, năm cho Ban giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm kinh doanh , Giám đốc Kinh Doanh hoặc các vị trí tương đương, có thành tích và thường xuyên đạt/vượt doanh số.
Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng kinh doanh, marketing, giao tiếp,thuyết trình và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức.Thực hiện những công việc khác nếu thấy cần thiết cho sự phát triển của Công ty.
Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm.
Có khả năng tự thúc đẩy,tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu.
Cởi mở, sẵn sàng học hỏi ,tiếp thu các góp ý phản hồi.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp bền vững với khách hàng, hợp tác với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu kinh doanh.
Ưu tiên: Có phương tiện đi lại ( xe máy ) hoặc biết lái xe ô tô là 1 lợi thế .Công ty có hỗ trợ ô tô để nhân viên đi thị trường xa trong tỉnh )

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 100 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách

Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổng Kho : Cầu Sắt - Xuân Ổ B - P Võ Cường - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh & Showroom: 239B -241 Nguyễn Văn Cừ - P Vỡ Cường - TP Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

