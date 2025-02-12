Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Kỹ thuật năng lượng xanh Gia Hồng làm việc tại Bắc Giang thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Lô C(C2) KCN Quang Châu, Phường Quang Châu, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp: Tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp nguyên phụ liệu (Ngành điện) phù hợp với yêu cầu của công ty.

Đàm phán và thương lượng: Đàm phán về chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, điều khoản công nợ, thời gian giao hàng, và dịch vụ hậu mãi để đạt được lợi ích tối ưu cho công ty.

Quản lý tiến độ giao hàng: Giám sát quá trình giao hàng, kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa khi nhận, đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu.

Duy trì quan hệ với nhà cung cấp: Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp, đảm bảo cung ứng ổn định và chất lượng.

Giải quyết vấn đề phát sinh: Theo dõi và làm việc với nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề như thiếu hụt, giao hàng trễ, mất hàng hoặc các vấn đề phát sinh khác.

Báo cáo và cải tiến quy trình: Cập nhật tiến độ nhập hàng hàng tuần/tháng và đề xuất các phương án cải tiến để tối ưu hóa quy trình thu mua.

Hỗ trợ các công việc khác: Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nội bộ để đảm bảo các yêu cầu thu mua được đáp ứng kịp thời và chính xác.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ tuổi từ 22-35t

Tiếng Trung HSK5 (nghe, nói, đọc, viết)

Có khả năng giao tiếp, diễn đạt tốt và kỹ năng đàm phán.

Ưu tiên nếu có kinh nghiệm mua hàng, báo giá ngành xây dựng lắp đặt, điện dân dụng

Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà.

Quyền Lợi Được Hưởng

1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập

Mức lương 12-15tr tùy theo năng lực, kinh nghiệm;

Đánh giá kết quả định kỳ 1 năm để xét tăng lương;

Hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa ; đầy đủ chế độ theo quy định

Chuyên cần.

2. Chương trình chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác;

3. Đào tạo, phát triển

Đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn, giao lưu học hỏi giữa các phòng.

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

4. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú

Tổ chức chương trình sinh nhật tháng.

Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển

