Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Xưởng 5, Cty Thanh Sơn, Khu Công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế hệ thống điều hòa, thông gió cho các dự án của Công ty.

Bóc tách khối lượng, lập dự toán thi công hạng mục điều hòa không khí và thông gió;

Lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công hạng mục điều hòa không khí và thông gió;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành nhiệt lạnh, kỹ thuật nhiệt;

Sử dụng thành thạo Autocad, tin học văn phòng

Có khả năng thích ứng với công việc nhanh, biết chủ động tổ chức và kiểm soát công việc;

Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

Chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường

Lương thỏa thuận theo năng lực làm việc và hiệu quả công việc;

Được thạm gia BHXH – BHYT - BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và công ty;

Được hưởng chế độ phúc lợi của công ty: Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép, du lịch, lương tháng 13, sinh nhật;

Môi trường làm việc năng động sáng tạo, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.