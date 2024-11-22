Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Xưởng 5, Cty Thanh Sơn, Khu Công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế hệ thống điều hòa, thông gió cho các dự án của Công ty.
Bóc tách khối lượng, lập dự toán thi công hạng mục điều hòa không khí và thông gió;
Lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công hạng mục điều hòa không khí và thông gió;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành nhiệt lạnh, kỹ thuật nhiệt;
Sử dụng thành thạo Autocad, tin học văn phòng
Có khả năng thích ứng với công việc nhanh, biết chủ động tổ chức và kiểm soát công việc;
Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Sử dụng thành thạo Autocad, tin học văn phòng
Có khả năng thích ứng với công việc nhanh, biết chủ động tổ chức và kiểm soát công việc;
Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì
Chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường
Lương thỏa thuận theo năng lực làm việc và hiệu quả công việc;
Được thạm gia BHXH – BHYT - BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và công ty;
Được hưởng chế độ phúc lợi của công ty: Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép, du lịch, lương tháng 13, sinh nhật;
Môi trường làm việc năng động sáng tạo, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình.
Lương thỏa thuận theo năng lực làm việc và hiệu quả công việc;
Được thạm gia BHXH – BHYT - BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và công ty;
Được hưởng chế độ phúc lợi của công ty: Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép, du lịch, lương tháng 13, sinh nhật;
Môi trường làm việc năng động sáng tạo, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI