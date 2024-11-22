Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Xưởng 5, Cty Thanh Sơn, Khu Công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế hệ thống điều hòa, thông gió cho các dự án của Công ty.
Bóc tách khối lượng, lập dự toán thi công hạng mục điều hòa không khí và thông gió;
Lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công hạng mục điều hòa không khí và thông gió;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành nhiệt lạnh, kỹ thuật nhiệt;
Sử dụng thành thạo Autocad, tin học văn phòng
Có khả năng thích ứng với công việc nhanh, biết chủ động tổ chức và kiểm soát công việc;
Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

Chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường
Lương thỏa thuận theo năng lực làm việc và hiệu quả công việc;
Được thạm gia BHXH – BHYT - BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và công ty;
Được hưởng chế độ phúc lợi của công ty: Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép, du lịch, lương tháng 13, sinh nhật;
Môi trường làm việc năng động sáng tạo, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 145 Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

