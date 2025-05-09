Tuyển Kỹ sư xây dựng Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Cụm công nghiệp Cầu Giát, Xã Chuyên Ngoại, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế công trình.

Đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế công trình.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc đo đạc, tính toán khối lượng công trình.

Kiểm tra, giám sát chất lượng thi công công trình, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo thiết kế.

Quản lý vật tư, thiết bị, nhân công tại công trường.

Báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng và các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Làm việc phối hợp với các bộ phận khác trong dự án (kiến trúc sư, kỹ sư kết cấu,...)

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đảm bảo an toàn lao động.

Tham gia các cuộc họp, trao đổi với chủ đầu tư và các bên liên quan.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự toán công trình.

Nắm vững các kiến thức về định mức, giá vật liệu, nhân công trong xây dựng.

Thành thạo các phần mềm tính toán dự toán (AutoCad, Tekla, ...)

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế.

Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và chịu được áp lực công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề tốt.

Tại Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội

