Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 62 Đường số 31C, Khu phố 5, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

• Lập biện pháp thi công, kế hoạch và tổ chức kiểm tra thi công
• Tổ chức bóc tách khối lượng theo bản vẽ về vật tư-thiết bị-nội thất
• Tổ chức mời thầu phụ hoặc triển khai cho các bộ phận liên quan thực hiện
• Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thi công hàng ngày tại công trường.
Hướng dẫn kỹ thuật - kiểm tra khối lượng - kiểm tra chất lượng của các đơn
vị thi công
• Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm
bảo tiến độ
• Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động
và vệ sinh môi trường trên công trường
• Nắm vững công tác hoàn thiện nhà xưởng
• Làm việc với Chủ đầu tư, Nhà thầu Phụ về kỹ thuật, biện pháp và chất lượng
thi công

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• NỘP CV BẰNG TIẾNG ANH
• Kinh nghiệm: 04 NĂM trở lên
• Có tố chất tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của công trường. Khả năng
quản lý kỹ thuật chất lượng, quản lý kinh tế, quản lý nhân sự trong việc thực
hiện hoạt động thi công xây dựng.
• Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh (hoặc ít nhất nghe hiểu, đọc hiểu)
• Sử dụng thành thạo CAD và các phần mềm liên quan
• Có chứng chỉ Giám sát công trình (Ưu tiên)
• Nắm vững các quy định pháp luật về Xây dựng

Tại Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic

Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 62 đường 31C, khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất