Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 62 Đường số 31C, Khu phố 5, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

• Lập biện pháp thi công, kế hoạch và tổ chức kiểm tra thi công

• Tổ chức bóc tách khối lượng theo bản vẽ về vật tư-thiết bị-nội thất

• Tổ chức mời thầu phụ hoặc triển khai cho các bộ phận liên quan thực hiện

• Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thi công hàng ngày tại công trường.

Hướng dẫn kỹ thuật - kiểm tra khối lượng - kiểm tra chất lượng của các đơn

vị thi công

• Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm

bảo tiến độ

• Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động

và vệ sinh môi trường trên công trường

• Nắm vững công tác hoàn thiện nhà xưởng

• Làm việc với Chủ đầu tư, Nhà thầu Phụ về kỹ thuật, biện pháp và chất lượng

thi công

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• NỘP CV BẰNG TIẾNG ANH

• Kinh nghiệm: 04 NĂM trở lên

• Có tố chất tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của công trường. Khả năng

quản lý kỹ thuật chất lượng, quản lý kinh tế, quản lý nhân sự trong việc thực

hiện hoạt động thi công xây dựng.

• Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh (hoặc ít nhất nghe hiểu, đọc hiểu)

• Sử dụng thành thạo CAD và các phần mềm liên quan

• Có chứng chỉ Giám sát công trình (Ưu tiên)

• Nắm vững các quy định pháp luật về Xây dựng

Tại Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic

