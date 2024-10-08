Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
- Khánh Hòa:
- Khánh Hoà
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia thiết kế và lập bản vẽ kỹ thuật cho các dự án cầu đường
Tính toán kết cấu và đánh giá độ bền của công trình cầu đường
Lập kế hoạch, tiến độ thi công và dự toán chi phí cho các dự án
Giám sát quá trình thi công, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn
Phối hợp với các bên liên quan như nhà thầu, đối tác và cơ quan chức năng
Kiểm tra chất lượng vật liệu và công trình trong quá trình xây dựng
Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công
Lập báo cáo tiến độ và đánh giá chất lượng công trình
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng Cầu đường hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức chuyên môn về thiết kế, thi công cầu đường
Thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, Civil 3D, SAP2000
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến xây dựng cầu đường
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Sẵn sàng đi công tác xa và làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên
Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên khi phỏng vấn.
Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT,... chế độ đầy đủ cho người lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc.
Tham gia các phúc lợi khác của Công ty, Tổ chức Gala, du lịch hằng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
