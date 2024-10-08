Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Khánh Hoà

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia thiết kế và lập bản vẽ kỹ thuật cho các dự án cầu đường Tính toán kết cấu và đánh giá độ bền của công trình cầu đường Lập kế hoạch, tiến độ thi công và dự toán chi phí cho các dự án Giám sát quá trình thi công, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn Phối hợp với các bên liên quan như nhà thầu, đối tác và cơ quan chức năng Kiểm tra chất lượng vật liệu và công trình trong quá trình xây dựng Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công Lập báo cáo tiến độ và đánh giá chất lượng công trình

Tham gia thiết kế và lập bản vẽ kỹ thuật cho các dự án cầu đường

Tính toán kết cấu và đánh giá độ bền của công trình cầu đường

Lập kế hoạch, tiến độ thi công và dự toán chi phí cho các dự án

Giám sát quá trình thi công, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn

Phối hợp với các bên liên quan như nhà thầu, đối tác và cơ quan chức năng

Kiểm tra chất lượng vật liệu và công trình trong quá trình xây dựng

Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công

Lập báo cáo tiến độ và đánh giá chất lượng công trình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng Cầu đường hoặc các ngành liên quan Có kiến thức chuyên môn về thiết kế, thi công cầu đường Thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, Civil 3D, SAP2000 Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến xây dựng cầu đường Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Sẵn sàng đi công tác xa và làm việc ngoài giờ khi cần thiết Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc Ưu tiên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng Cầu đường hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức chuyên môn về thiết kế, thi công cầu đường

Thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, Civil 3D, SAP2000

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến xây dựng cầu đường

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Sẵn sàng đi công tác xa và làm việc ngoài giờ khi cần thiết

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên khi phỏng vấn. Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT,... chế độ đầy đủ cho người lao động. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc. Tham gia các phúc lợi khác của Công ty, Tổ chức Gala, du lịch hằng năm...

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên khi phỏng vấn.

Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT,... chế độ đầy đủ cho người lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc.

Tham gia các phúc lợi khác của Công ty, Tổ chức Gala, du lịch hằng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin