Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VĂN MINH GROUP làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: 45A Đinh Tiên Hoàng, phường 2, Đà Lạt, TP Đà Lạt

Kỹ sư kết cấu công trình

1. Thiết kế và Lập kế hoạch

Thực hiện thiết kế kết cấu và lập bản vẽ kỹ thuật cho các dự án xây dựng.

Tham gia lập kế hoạch thi công, bao gồm xác định các công đoạn, phân bổ nguồn lực và dự toán chi phí.

Đảm bảo các thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định xây dựng hiện hành.

Chuyên lập dự toán.

Bóc tách khối lượng.

2. Quản lý và Giám sát Công trình

Giám sát các hoạt động xây dựng hàng ngày tại công trường, bao gồm kiểm tra chất lượng và tiến độ thi công.

Kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả các công việc tuân thủ thiết kế, quy định kỹ thuật và an toàn lao động.

Phối hợp với các nhà thầu, đối tác, và bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề kỹ thuật hoặc thay đổi trong quá trình thi công.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.

Có bằng cấp, chứng chỉ liên quan

Quyền lợi

Lương thưởng cao, thỏa thuận khi phỏng vấn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

