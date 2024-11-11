Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 142 - 144, đường Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Từ 30 Triệu

- Thi công, giám sát các công trình xây dựng của Công ty

- Quản lý anh toàn lao động

- Quản lý tổng thể thi công công trình cầu đường, lát đường

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 21-30 tuổi

- Tốt nghiệp Đại Học chính quy chuyên nghành:

+ Kỹ thuật Xây dựng

+ Xây dựng Công trình Giao thông –

+ Quản lý xây dựng

+ Xây dựng Cu đường

- Biết sử dụng CAD và các phần mềm liên quan.

- Có thể đi Nhật làm việc trong thời gian dài

- Ngoại Ngữ: Tiếng Nhật N5

- Ưu tiên biết tiếng Nhật N4 hoặc đang học tiếng Nhật

- Sau khi được tuyển dụng sẽ được học tiếng Nhật đạt trình độ tối thiểu N3 ( cấp 3) trước khi sang Nhật làm việc

Tại CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Từ 250,000 Yên/tháng ( Từ 30tr vnđ ) .Dựa vào năng lực và kinh nghiệm của bản thân có thể trao đổi khi phỏng vấn.

- Làm việc theo lịch làm việc của công ty.

- Từ 08h -17h. Nghỉ trưa 1h. ( Từ thứ 2 đến thứ 6 )

- Trợ cấp đi lại.

- Tăng lương và thưởng theo chế độ của công ty.

- Ứng viên đuọc hỗ trợ chi phí học tiếng Nhật

- Ứng viên hoàn toàn không mất chi phí ( được hỗ trợ phí visa, vé máy bay )

- Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM

