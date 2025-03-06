Tuyển Kỹ thuật IT TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 27 Triệu

Mức lương 12 - 27 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 5 Phạm Hùng, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 12 - 27 Triệu

- Quản trị, vận hành hạ tầng hệ thống máy chủ Linux, Windows.

- Triển khai, vận hành và khắc phục sự cố cho hệ thống Microsoft: AD, DFS, Exchange, File Services, FPT, DHCP, Printer Services, WSUS, System Center, M 365

- Triển khai, vận hành và khắc phục sự cố cho hệ thống Linux: Nginx, HA Proxy, Apache, ..

- Triển khai các phương án HA, Cân bằng tải cho các hệ thống máy chủ Unix/Linux, Vmware/Hyper-V/ IBM PowerVM, Windows ...

- Xây dựng, vận hành, quản trị các hệ thống giám sát như Grafana, Prometheus, Manageengine Applications Manager, ELK, Graylog, Zabbix, PRTG, ...

- Xây dựng và cập nhật các tài liệu vận hành bao gồm: Tài liệu thiết kế, tài liệu triển khai, tài liệu vận hành và các sự cố thường gặp.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động, hiệu suất của hệ thống.

- Định kỳ theo dõi việc tự động cập nhật các phiên bản nâng cấp hệ thống và khắc phục lỗi.

- Tham gia nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp giám sát, tự động hóa vận hành hệ thống.

- Phối hợp với bộ phận an toàn thông tin thực hiện vá các lỗ hổng bảo mật hệ thống

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

- Số lượng tuyển dụng: 02

Với Mức Lương 12 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Dưới 35 tuổi.

- Tốt nghiệp Đại học hoặc thạc sỹ: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính.

- Năng lực chuyên môn:

+Nắm vững các công nghệ máy chủ, lưu trữ và sao lưu.

+Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về cấu hình, quản trị các hệ thống dịch vụ trên Linux và Windows Server.

+Nắm chắc mô hình OSI, TCP/IP và các giao thức, dịch vụ mạng.

+Thành thạo Shell script, biết thêm Python, Perl, ... là một lợi thế.

+Có kiến thức tốt và kinh nghiệm triển khai, quản trị, vận hành các hệ thống máy chủ sử dụng hệ điều hành Unix/Linux,Vmware/Hyper-V/ IBM PowerVM, Windows server, Storage...và các mô hình backup, Cluster cho hệ thống máy chủ

+Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống High Availability trên nền OS Linux/Unix, Windows, Oracle, SQL...

+Có kiến thức sâu về công nghệ thông tin, quản trị hệ thống tương đương: MCSE, Office 365 Enterprise Administrator Expert, Linux LPI-02

+Có kiến thức và hiểu về quy trình thực hiện ITIL, Manage Engine.

+Có tư duy tối ưu hệ thống, logic tốt, tìm hiểu công nghệ mới nhanh chóng

+Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

- Kỹ năng cơ bản:

+Có khả năng làm việc Nhóm.Làm chủ công việc cá nhân (Lập kế hoạch, quản lý công việc, thời gian).

+Cẩn thận, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm.

Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương vị trí công việc:12.000.000 -27.000.000 VNĐ/tháng (hoặc đàm phán theo năng lực khi phỏngvấn).

-Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6.

-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

-Được tiếp cận với sản phẩm đến từ doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Bưu chính chuyển phát, làm việc cùng đội ngũ giỏi chuyên môn, có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân.

-Được đào tạo liên tục về kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty;

-Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo yêu cầu của tính chất công việc;

-Các hoạt động tập thể, giải trí đa dạng (CLB Bóng đá, game, bi lắc, ...); sự kiện team-building hàng năm;

-Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty;

-Thưởng Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, ngày Lễ khác và thưởng thành tích nổi bật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin