Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH Hamayer Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Công Ty TNHH Hamayer Vietnam
Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
We are looking for Architects/Architectural Technicians and positions open with attractive salary packages for the right candidates who are ready and willing to work on some big new projects.
• Must be able to produce drawings in Revit.
• Can accurately and quickly update from clients’ requests.
• Support and improve our Design Development and Construction Documentation.
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Your type of work will depend on how many years of experience you have.
• Revit skill experience is essential.
• Should be able to communicate in basic written and oral English as a minimum.
Tại Công Ty TNHH Hamayer Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hamayer Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
