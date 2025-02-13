Tuyển Kỹ thuật IT Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 103 Nguyễn Tuân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Triển khai, vận hành, giám sát và tối ưu các hệ thống trên nền tảng Linux: Nginx, Haproxy, backup...

Triển khai, quản trị và tối ưu các Database Oracle, MySQL, Postgres, Redis, Elasticsearch, MongoDB và các hệ thống Message broker: Kafka, RabbitMQ

Xây dựng, vận hành, quản trị các phần mềm giám sát hoạt động của hệ thống như Grafana, Prometheus, Manageengine Applications Manager, ELK, Graylog, Zabbix

Viết tài liệu triển khai, tài liệu hướng dẫn.

Tham gia triển khai các dự án công nghệ.

Tham gia phối hợp với bộ phận ANTT thực hiện vá các lỗ hổng bảo mật hệ thống

Tham gia nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp giám sát, tự động hóa vận hành hệ thống;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của các cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất với một trong các hệ thống Database: Oracle, MySQL, Postgres

Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết với các hệ thống NoSQL: Redis, Elasticsearch, Solr, MongoDB và các hệ thống Message broker: Kafka, RabbitMQ

Có kinh nghiệm làm việc với các Hệ thống Load balancer: Haproxy, Nginx

Có kinh nghiệm tunning Linux, Database, Load balancer là lợi thế.

Kiến thức nền tảng vững chắc về giao thức TCP/IP và các dịch vụ mạng.

Có kiến thức chuyên sâu về các hệ điều hành Linux: CentOS/RHEL/Ubuntu

Có kiến thức hoặc hiểu biết về các ngôn ngữ lập trình Java, php, C, nodejs

Có khả năng lập trình với Bash, Python

Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về hệ thống monitor và log: Grafana, Prometheus, ELK, Graylog

Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về Docker/K8S, Git, Gitlab, Puppet, Ansible, CI/CD là điểm cộng Có hiểu biết về các hệ thống public cloud: Azure, AWS, Google Cloud Platform

Có tư duy tối ưu hệ thống, logic tốt, tìm hiểu công nghệ mới nhanh chóng

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quốc tế như LPI, CEH

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

Chế độ đãi ngộ

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.

Cách Thức Ứng Tuyển

