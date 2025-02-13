Tuyển Kỹ thuật IT Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
- Hà Nội:
- 103 Nguyễn Tuân,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Đến 35 Triệu
Triển khai, vận hành, giám sát và tối ưu các hệ thống trên nền tảng Linux: Nginx, Haproxy, backup...
Triển khai, quản trị và tối ưu các Database Oracle, MySQL, Postgres, Redis, Elasticsearch, MongoDB và các hệ thống Message broker: Kafka, RabbitMQ
Xây dựng, vận hành, quản trị các phần mềm giám sát hoạt động của hệ thống như Grafana, Prometheus, Manageengine Applications Manager, ELK, Graylog, Zabbix
Viết tài liệu triển khai, tài liệu hướng dẫn.
Tham gia triển khai các dự án công nghệ.
Tham gia phối hợp với bộ phận ANTT thực hiện vá các lỗ hổng bảo mật hệ thống
Tham gia nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp giám sát, tự động hóa vận hành hệ thống;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của các cấp quản lý.
Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc ít nhất với một trong các hệ thống Database: Oracle, MySQL, Postgres
Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết với các hệ thống NoSQL: Redis, Elasticsearch, Solr, MongoDB và các hệ thống Message broker: Kafka, RabbitMQ
Có kinh nghiệm làm việc với các Hệ thống Load balancer: Haproxy, Nginx
Có kinh nghiệm tunning Linux, Database, Load balancer là lợi thế.
Kiến thức nền tảng vững chắc về giao thức TCP/IP và các dịch vụ mạng.
Có kiến thức chuyên sâu về các hệ điều hành Linux: CentOS/RHEL/Ubuntu
Có kiến thức hoặc hiểu biết về các ngôn ngữ lập trình Java, php, C, nodejs
Có khả năng lập trình với Bash, Python
Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về hệ thống monitor và log: Grafana, Prometheus, ELK, Graylog
Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về Docker/K8S, Git, Gitlab, Puppet, Ansible, CI/CD là điểm cộng Có hiểu biết về các hệ thống public cloud: Azure, AWS, Google Cloud Platform
Có tư duy tối ưu hệ thống, logic tốt, tìm hiểu công nghệ mới nhanh chóng
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quốc tế như LPI, CEH
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
