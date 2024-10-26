Tuyển Kỹ Thuật Viên Điện Tự thu nhập 14 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: CN 3, Khu CN nam cầu kiền, Kiền Bái, Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

-Nghiên cứu nắm bắt các công việc liên quan tự động hóa nhà máy cán thép và MN luyện thép.

- Theo dõi, đề xuất các giải pháp trong công tác vận hành, bảo trì các thiết bị tự động hóa nhằm nâng cao tính ổn định đáp ứng yêu cầu sản xuất.

- Tham gia công việc sửa chữa, khắc phục sự cố liên quan đến hệ thống tự động hóa của các nhà máy

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, chuyên nghành Điện tự động hóa

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên

Không quá 45 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN THÉP CAO CẤP VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 14 - 16triệu/tháng Sau thử việc tham gia BHXH, Công đoàn, bảo hiểm tai nạn và nhiều phúc lợi khác như thăm hỏi ốm đau, cưới hỏi, sinh nhật, thưởng ngày lễ, ngày tết, lương tháng 13... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN THÉP CAO CẤP VIỆT NHẬT

