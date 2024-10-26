Tuyển Kỹ Thuật Viên Điện Tự thu nhập 14 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN THÉP CAO CẤP VIỆT NHẬT
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: CN 3, Khu CN nam cầu kiền, Kiền Bái, Thủy Nguyên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
-Nghiên cứu nắm bắt các công việc liên quan tự động hóa nhà máy cán thép và MN luyện thép.
- Theo dõi, đề xuất các giải pháp trong công tác vận hành, bảo trì các thiết bị tự động hóa nhằm nâng cao tính ổn định đáp ứng yêu cầu sản xuất.
- Tham gia công việc sửa chữa, khắc phục sự cố liên quan đến hệ thống tự động hóa của các nhà máy
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, chuyên nghành Điện tự động hóa
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên
Không quá 45 tuổi
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên
Không quá 45 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN THÉP CAO CẤP VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 14 - 16triệu/tháng Sau thử việc tham gia BHXH, Công đoàn, bảo hiểm tai nạn và nhiều phúc lợi khác như thăm hỏi ốm đau, cưới hỏi, sinh nhật, thưởng ngày lễ, ngày tết, lương tháng 13... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân
Lương từ 14 - 16triệu/tháng
Sau thử việc tham gia BHXH, Công đoàn, bảo hiểm tai nạn và nhiều phúc lợi khác như thăm hỏi ốm đau, cưới hỏi, sinh nhật, thưởng ngày lễ, ngày tết, lương tháng 13...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân
Lương từ 14 - 16triệu/tháng
Sau thử việc tham gia BHXH, Công đoàn, bảo hiểm tai nạn và nhiều phúc lợi khác như thăm hỏi ốm đau, cưới hỏi, sinh nhật, thưởng ngày lễ, ngày tết, lương tháng 13...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN THÉP CAO CẤP VIỆT NHẬT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI