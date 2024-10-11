Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Bình Dương

- Long An ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tổ chức và giám sát thi công, theo dõi quản lý thầu phụ đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc.
- Bảo quản vật tư, sản phẩm đã và đang thi công tránh thất thoát hư hỏng.
- Làm hồ sơ nghiệm thu.
- Làm việc với chủ đầu tư, TVGS, Thầu phụ nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh tại dự án.
- Báo cáo tình trạng thi công hàng ngày tại công trình cho Quản lý dự án / Giám đốc, BCH (tiến độ, chất lượng, khối lượng).
- Thực hiện công tác bảo trì sản phẩm đã thi công lắp đặt.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH chuyên ngành kỹ thuật (xây dựng dân dụng, cầu đường, điện công nghiệp...)
- Nam, sức khoẻ tốt.
- Độ tuổi: không giới hạn.
- Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng, word, excel, autocad...
- Tự tin, kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn.
- Tiếng Anh bắt buộc
- Có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức nghề nghiệp tốt.
- Chấp nhận công tác xa.
- Chập nhận điều động quản lý 2-3 dự án 1 lúc theo yêu cầu từ công ty.
- Làm việc trực tiếp tại dự án. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội huấn luyện, được đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
- Môi trường làm việc hoà đồng, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn 24/24 theo quy định của nhà nước.
- Được khám sức khoẻ định kỳ 1 năm 1 lần.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty: thưởng lễ, tết, hỗ trợ đi xa, chỗ ở...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 2, Tòa nhà GIC, 36/34A, Số 4, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

