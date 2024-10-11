Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tổ chức và giám sát thi công, theo dõi quản lý thầu phụ đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc.

- Bảo quản vật tư, sản phẩm đã và đang thi công tránh thất thoát hư hỏng.

- Làm hồ sơ nghiệm thu.

- Làm việc với chủ đầu tư, TVGS, Thầu phụ nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh tại dự án.

- Báo cáo tình trạng thi công hàng ngày tại công trình cho Quản lý dự án / Giám đốc, BCH (tiến độ, chất lượng, khối lượng).

- Thực hiện công tác bảo trì sản phẩm đã thi công lắp đặt.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH chuyên ngành kỹ thuật (xây dựng dân dụng, cầu đường, điện công nghiệp...)

- Nam, sức khoẻ tốt.

- Độ tuổi: không giới hạn.

- Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng, word, excel, autocad...

- Tự tin, kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn.

- Tiếng Anh bắt buộc

- Có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức nghề nghiệp tốt.

- Chấp nhận công tác xa.

- Chập nhận điều động quản lý 2-3 dự án 1 lúc theo yêu cầu từ công ty.

- Làm việc trực tiếp tại dự án. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội huấn luyện, được đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.

- Môi trường làm việc hoà đồng, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn 24/24 theo quy định của nhà nước.

- Được khám sức khoẻ định kỳ 1 năm 1 lần.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty: thưởng lễ, tết, hỗ trợ đi xa, chỗ ở...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS

