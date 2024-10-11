Tuyển Hành chính Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô 10+11 khu Anh Dũng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách bộ phận Tuyển dụng, Đào tạo và định hướng phát triển nguồn nhân sự; Hướng dẫn và thực hiện các quy trình, quy chế, chính sách chế độ cho người lao động như: lương, thưởng, HĐLĐ, BHXH, BHYT, NQLĐ, thỏa ước lao động tập thể...; Xây dựng các tiêu chuẩn phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty và thực hiện, duy trì Nội quy Kỷ luật tại Công ty (bổ nhiệm, thuyên chuyển, kỷ luật, sa thải...); Phối hợp với các phòng ban, trạm đội sản xuất thiết lập xây dựng sơ đồ tổ chức, Hồ sơ vị trí & bảng mô tả công việc cho từng vị trí công việc trong hệ thống Công ty; Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả công việc của từng đơn vị nhằm tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc sắp xếp điều chỉnh tính lương 3P, đánh giá KPI, nâng bậc lương theo định kỳ Công ty quy định; Quản lý điều hành công tác hành chính, rà soát & kiểm kê vật tư máy móc thiết bị tại Công ty, quản ly bộ phận mua sắm vật tư sửa chữa nhỏ lẻ; Chỉ đạo điều hành các công tác ứng phó với các điều kiện bất khả kháng; như thiên tai, dịch bệnh;... Phối hợp với công đoàn Công ty tổ chức các sự kiện như: Tết nguyên đán, Trung thu, ngày 20/10, ngày 8/3, ngày thành lập Doanh nghiệp và các công tác từ thiện, thiện nguyện, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người khó khăn, trẻ em cơ nhỡ;... Giải quyết các tranh chấp, mâu thuẩn trong quan hệ nhân sự tại Công ty; Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.
Phụ trách bộ phận Tuyển dụng, Đào tạo và định hướng phát triển nguồn nhân sự;
Hướng dẫn và thực hiện các quy trình, quy chế, chính sách chế độ cho người lao động như: lương, thưởng, HĐLĐ, BHXH, BHYT, NQLĐ, thỏa ước lao động tập thể...;
Xây dựng các tiêu chuẩn phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty và thực hiện, duy trì Nội quy Kỷ luật tại Công ty (bổ nhiệm, thuyên chuyển, kỷ luật, sa thải...);
Phối hợp với các phòng ban, trạm đội sản xuất thiết lập xây dựng sơ đồ tổ chức, Hồ sơ vị trí & bảng mô tả công việc cho từng vị trí công việc trong hệ thống Công ty;
Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả công việc của từng đơn vị nhằm tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc sắp xếp điều chỉnh tính lương 3P, đánh giá KPI, nâng bậc lương theo định kỳ Công ty quy định;
Quản lý điều hành công tác hành chính, rà soát & kiểm kê vật tư máy móc thiết bị tại Công ty, quản ly bộ phận mua sắm vật tư sửa chữa nhỏ lẻ;
Chỉ đạo điều hành các công tác ứng phó với các điều kiện bất khả kháng; như thiên tai, dịch bệnh;...
Phối hợp với công đoàn Công ty tổ chức các sự kiện như: Tết nguyên đán, Trung thu, ngày 20/10, ngày 8/3, ngày thành lập Doanh nghiệp và các công tác từ thiện, thiện nguyện, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người khó khăn, trẻ em cơ nhỡ;...
Giải quyết các tranh chấp, mâu thuẩn trong quan hệ nhân sự tại Công ty;
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 03-05 năm kinh nghiệm làm Quản lý Hành chính - Nhân sự; Có kinh nghiệm quản lý trong các công ty liên quan đến xây dựng; Có kinh nghiệm về đào tạo và huấn luyện; Có kinh nghiệm làm việc trong quản trị nhân sự ngành xây dựng cầu đường; Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, lập kế hoạch, viết báo cáo, soạn thảo văn bản tốt; Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng, các phần mềm quản trị nhân sự; Khả năng thuyết phục và giao tiếp tốt; Thiết lập mối quan hệ, giải quyết các mâu thuẫn, xung đột; Kỹ năng giám sát & kiểm tra; Không có tiền án tiền sự, sức khỏe tốt; Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu áp lực công việc cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ; Trung thực, cầu thị ham học hỏi; dám làm dám chịu trách nhiệm; Tốt nghiệp ĐH trở lên ngành quản trị nhân sự, Luật, hành chính, kinh doanh... Nắm vững các quy định của Nhà nước về pháp luật BHXH, pháp luật Lao động; Có khả năng tổ chức, làm việc độc lập dưới áp lực cao;
Có ít nhất 03-05 năm kinh nghiệm làm Quản lý Hành chính - Nhân sự;
Có kinh nghiệm quản lý trong các công ty liên quan đến xây dựng;
Có kinh nghiệm về đào tạo và huấn luyện;
Có kinh nghiệm làm việc trong quản trị nhân sự ngành xây dựng cầu đường;
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, lập kế hoạch, viết báo cáo, soạn thảo văn bản tốt;
Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng, các phần mềm quản trị nhân sự;
Khả năng thuyết phục và giao tiếp tốt;
Thiết lập mối quan hệ, giải quyết các mâu thuẫn, xung đột;
Kỹ năng giám sát & kiểm tra;
Không có tiền án tiền sự, sức khỏe tốt;
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu áp lực công việc cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ;
Trung thực, cầu thị ham học hỏi; dám làm dám chịu trách nhiệm;
Tốt nghiệp ĐH trở lên ngành quản trị nhân sự, Luật, hành chính, kinh doanh...
Nắm vững các quy định của Nhà nước về pháp luật BHXH, pháp luật Lao động;
Có khả năng tổ chức, làm việc độc lập dưới áp lực cao;
Nam giới, tuổi từ 35-50.

Tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ liên quan đến BHXH, BH2424 Xét thưởng hàng năm, nâng lương định kỳ Các hoạt động tập thể cùng Công ty
Hưởng đầy đủ chế độ liên quan đến BHXH, BH2424
Xét thưởng hàng năm, nâng lương định kỳ
Các hoạt động tập thể cùng Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường

Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 10+11 Khu Anh Dũng, phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

