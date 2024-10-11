Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải An

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo cho nhân viên nhà máy, đảm bảo phù hợp với nhu cầu sản xuất và phát triển của công ty. Phát triển nội dung đào tạo, thiết kế giáo trình, tài liệu đào tạo, bài giảng, bài kiểm tra, bài tập thực hành cho các khóa học. Triển khai các khóa đào tạo cho nhân viên nhà máy, bao gồm đào tạo về sản phẩm, quy trình sản xuất, an toàn lao động, kỹ năng mềm,... Đánh giá hiệu quả của các khóa đào tạo, thu thập phản hồi từ học viên và đưa ra các giải pháp cải thiện. Hỗ trợ nhân viên nhà máy trong quá trình học tập và thực hành. Cập nhật kiến thức, kỹ năng đào tạo mới, theo dõi các xu hướng đào tạo trong ngành sản xuất.

Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo cho nhân viên nhà máy, đảm bảo phù hợp với nhu cầu sản xuất và phát triển của công ty.

Phát triển nội dung đào tạo, thiết kế giáo trình, tài liệu đào tạo, bài giảng, bài kiểm tra, bài tập thực hành cho các khóa học.

Triển khai các khóa đào tạo cho nhân viên nhà máy, bao gồm đào tạo về sản phẩm, quy trình sản xuất, an toàn lao động, kỹ năng mềm,...

Đánh giá hiệu quả của các khóa đào tạo, thu thập phản hồi từ học viên và đưa ra các giải pháp cải thiện.

Hỗ trợ nhân viên nhà máy trong quá trình học tập và thực hành.

Cập nhật kiến thức, kỹ năng đào tạo mới, theo dõi các xu hướng đào tạo trong ngành sản xuất.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng đào tạo, triển khai đào tạo, xây dựng tài liệu đào tạo. Có kiến thức về sản xuất, đặc biệt là sản xuất trong lĩnh vực công ty đang hoạt động. Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết trình hiệu quả. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng đào tạo, triển khai đào tạo, xây dựng tài liệu đào tạo.

Có kiến thức về sản xuất, đặc biệt là sản xuất trong lĩnh vực công ty đang hoạt động.

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết trình hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng đào tạo, kiến thức về sản xuất. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng đào tạo, kiến thức về sản xuất.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin