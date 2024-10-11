Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tầng 9, tòa nhà Bạch Đằng, số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng, Lê Chân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Quản lý, tổ chức, phát triển hệ thống nhà phân phối dự án, sản phẩm, hoàn thành chỉ tiêu doanh số của Công ty

- Khoanh vùng tệp khách hàng, chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh trong phạm vi công việc được giao.

- Hỗ trợ sales vùng về việc thúc đẩy doanh số, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động nếu có

- Bám sát biến động của thị trường điều hòa thương mại (máy lớn) cũng như các đối thủ cạnh tranh và có những kiến nghị, báo cáo kịp thời cho Ban giám đốc.

điều hòa thương mại (máy lớn)

- Có kinh nghiệm về các dự án,

- Phối hợp với các bộ phận để theo dõi tình hình công nợ, hàng tồn kho.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm cho các dự án

- Có mối quan hệ sâu sắc với các khách hàng tiềm năng

- Kỹ năng quản lý đội nhóm

- Kiến thức về các sản phẩm điện lạnh

- Nắm bắt kỹ xảo kinh doanh

- Khả năng giao tiếp, đàm phán, thương thảo, phối hợp

- Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng

- Đi công tác, chịu được áp lực

Tại Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc 8h-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7

- Lương, phép năm, BHXH, BHYT

- Tăng lương định kỳ hàng năm, thưởng cuối năm

- Chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe, year end party...theo chính sách của công ty

- Môi trường thân thiện, thoải mái, chuyên nghiệp, được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực

- Phúc lợi đặc biệt khác dành cho nhân viên thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin