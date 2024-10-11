Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH 68 làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 67 đường 208 Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, Hai Phong, Vietnam, An Dương

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Chỉnh sửa và biên tập hình ảnh, video phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo và truyền thông của công ty trên các kênh: Facebook, Shopee, TikTok.

Phối hợp với đội ngũ marketing để tạo nội dung sáng tạo.

Đảm bảo chất lượng hình ảnh, video đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ của thương hiệu.

Thực hiện các công việc hỗ trợ liên quan đến Livestream

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực chỉnh sửa hình ảnh và video.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video (Adobe Premiere, Capcut Pro) và đồ họa (Photoshop, Illustrator).

Kĩ năng quay, chụp tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, sẵn sàng chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công việc.

Có tính sáng tạo, khả năng kể chuyện qua hình ảnh, và khả năng bắt kịp xu hướng thiết kế hiện đại.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian tốt, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH 68 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, cơ hội phát triển sự nghiệp.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ, ngày nghỉ phép theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH 68

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin