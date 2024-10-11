Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH 68 làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH 68
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 67 đường 208 Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, Hai Phong, Vietnam, An Dương

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Chỉnh sửa và biên tập hình ảnh, video phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo và truyền thông của công ty trên các kênh: Facebook, Shopee, TikTok.
Phối hợp với đội ngũ marketing để tạo nội dung sáng tạo.
Đảm bảo chất lượng hình ảnh, video đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ của thương hiệu.
Thực hiện các công việc hỗ trợ liên quan đến Livestream

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực chỉnh sửa hình ảnh và video.
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video (Adobe Premiere, Capcut Pro) và đồ họa (Photoshop, Illustrator).
Kĩ năng quay, chụp tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, sẵn sàng chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công việc.
Có tính sáng tạo, khả năng kể chuyện qua hình ảnh, và khả năng bắt kịp xu hướng thiết kế hiện đại.
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian tốt, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH 68 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, cơ hội phát triển sự nghiệp.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ, ngày nghỉ phép theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH 68

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH 68

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 67 đường 208 Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, Hai Phong, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

