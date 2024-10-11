Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải An

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

.Thực hiện nghiên cứu, đề xuất và phối hợp cùng các đơn vị thiết lập, vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý An toàn – chất lượng – môi trường theo ISO 9001, ISO 14001và ISO 45001. Đồng thời triển khai các biện pháp cải tiến để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm hoàn thành Chính sách và Mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển của Tổ chức.

.Thực hiện triển khai công tác audit của khách hàng.

.Hỗ trợ hoàn thiện các bản đánh giá theo yêu cầu của khách hàng, của các tổ chức cấp chứng chỉ theo định kỳ, đánh giá nội bộ liên quan tới công tác ISO. Chủ trì việc đối ứng trong các đợt đánh giá của khách hàng liên quan đến HTQL; Đề xuất, hoàn thiện và khắc phục các điểm cần cải tiến của các đợt đánh giá nếu có.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên với chuyên ngành quản lý môi trường, kỹ thuật,... Là người đã có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương hoặc 3 năm ở vị trí Quản lý ở các DN theo mô hình sản xuất > 200 lao động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn. Thưởng tết: Lương tháng 13 + thưởng doanh thu + thâm niên. Chế độ thăm hỏi ốm đau,hiếu hỉ, các ngày lễ, sinh nhật, học bổng, du lịch. Du lịch hàng năm, BHXH, bảo hiểm 24/7 và nhiều chế độ hấp dẫn khác. Có xe đưa đón cho cán bộ công nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

