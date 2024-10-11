Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 14 Triệu

Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải An

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

.Thực hiện nghiên cứu, đề xuất và phối hợp cùng các đơn vị thiết lập, vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý An toàn – chất lượng – môi trường theo ISO 9001, ISO 14001và ISO 45001. Đồng thời triển khai các biện pháp cải tiến để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm hoàn thành Chính sách và Mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển của Tổ chức.
.Thực hiện triển khai công tác audit của khách hàng.
.Hỗ trợ hoàn thiện các bản đánh giá theo yêu cầu của khách hàng, của các tổ chức cấp chứng chỉ theo định kỳ, đánh giá nội bộ liên quan tới công tác ISO. Chủ trì việc đối ứng trong các đợt đánh giá của khách hàng liên quan đến HTQL; Đề xuất, hoàn thiện và khắc phục các điểm cần cải tiến của các đợt đánh giá nếu có.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên với chuyên ngành quản lý môi trường, kỹ thuật,... Là người đã có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương hoặc 3 năm ở vị trí Quản lý ở các DN theo mô hình sản xuất > 200 lao động
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên với chuyên ngành quản lý môi trường, kỹ thuật,...
Là người đã có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương hoặc 3 năm ở vị trí Quản lý ở các DN theo mô hình sản xuất > 200 lao động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn. Thưởng tết: Lương tháng 13 + thưởng doanh thu + thâm niên. Chế độ thăm hỏi ốm đau,hiếu hỉ, các ngày lễ, sinh nhật, học bổng, du lịch. Du lịch hàng năm, BHXH, bảo hiểm 24/7 và nhiều chế độ hấp dẫn khác. Có xe đưa đón cho cán bộ công nhân viên.
Chế độ lương thưởng hấp dẫn.
Thưởng tết: Lương tháng 13 + thưởng doanh thu + thâm niên.
Chế độ thăm hỏi ốm đau,hiếu hỉ, các ngày lễ, sinh nhật, học bổng, du lịch.
Du lịch hàng năm, BHXH, bảo hiểm 24/7 và nhiều chế độ hấp dẫn khác.
Có xe đưa đón cho cán bộ công nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-iso-thu-nhap-13-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-hai-phong-job211254
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 9 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VIỆT XÔ
Hạn nộp: 18/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty CP Xi măng Bạch Đằng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Xi măng Bạch Đằng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM MCS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM MCS
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bảo hiểm Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Cơ khí và dịch vụ kỹ thuật Vượng Hồng Phát làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Cơ khí và dịch vụ kỹ thuật Vượng Hồng Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bảo hiểm Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học Công ty trách nhiệm hữu hạn Vico làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty trách nhiệm hữu hạn Vico
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bảo hiểm Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bảo hiểm Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PRECISION CRAFT COMPONENT VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PRECISION CRAFT COMPONENT VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM
5 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch Công ty CP Xi măng Bạch Đằng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Xi măng Bạch Đằng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC NGHI làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC NGHI
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Xây dựng Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Vietsol
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH Elipsport
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ AKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ AKI
3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH SAO VÀNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH SAO VÀNG
8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 8 Triệu Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ Phần Giải pháp Kỹ thuật Công nghệ Việt làm việc tại Hải Dương thu nhập Từ 12 Triệu Công ty Cổ Phần Giải pháp Kỹ thuật Công nghệ Việt
Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆN THỰC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆN THỰC
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm