Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mộ Lao, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Đón tiếp khách tại khu vực lễ tân

- Xác nhận thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ

- Setup phòng khách sử dụng dịch vụ

- Thực hiện các thao tác dịch vụ theo liệu trình chuyên môn được đào tạo.

- Tư vấn về các combo liệu trình - sản phẩm thực phẩm bổ sung của trung tâm và hưởng % doanh số

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiêm

- Chăm chỉ, trung thực

- Mong muốn gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 15.000.000 VNĐ (Bao gồm: Lương cơ bản 5.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ/ tháng theo kinh nghiệm cộng thêm thưởng hiệu suất gồm: thưởng hoa hồng bán thẻ liệu trình; thưởng chất lượng dịch vụ.

- Thử việc 02 tháng: tháng thử việc hưởng 85% lương cơ bản, 100% các khoản thưởng.

- Được tính tiền tăng ca tương đương 150% lương giờ thường.

- Được hỗ trợ chỗ ở và chi phí ăn uống

- Được hưởng các điều kiện về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ lương, thưởng, phụ cấp; được tính tiền tăng ca và các khoản chế độ phù hợp tuân theo quy định của cơ sở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin