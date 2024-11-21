Tuyển Tài xế/Lái xe CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Bắc Ninh - Hưng Yên ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tài xế/Lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành xe cẩu đến các công trường.

Đảm bảo an toàn giao thông và tuân thủ luật lệ giao thông đường bộ.

Kiểm tra tình trạng xe trước và sau mỗi chuyến đi.

Báo cáo tình trạng xe và các vấn đề phát sinh cho quản lý.

Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho xe.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng lái xe hạng phù hợp với loại xe được giao.

Có kinh nghiệm lái xe cẩu 2 năm trở lên

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Cẩn thận, trách nhiệm và có tinh thần làm việc nhóm.

Nắm vững các tuyến đường vận chuyển.

Hiểu biết về các quy định về an toàn giao thông và an toàn lao động.

Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Có cơ hội thăng tiến trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA

