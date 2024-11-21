Tuyển Tài xế/Lái xe CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế/Lái xe Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Bắc Ninh
- Hưng Yên ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Tài xế/Lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận
Vận hành xe cẩu đến các công trường.
Đảm bảo an toàn giao thông và tuân thủ luật lệ giao thông đường bộ.
Kiểm tra tình trạng xe trước và sau mỗi chuyến đi.
Báo cáo tình trạng xe và các vấn đề phát sinh cho quản lý.
Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho xe.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng lái xe hạng phù hợp với loại xe được giao.
Có kinh nghiệm lái xe cẩu 2 năm trở lên
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Cẩn thận, trách nhiệm và có tinh thần làm việc nhóm.
Nắm vững các tuyến đường vận chuyển.
Hiểu biết về các quy định về an toàn giao thông và an toàn lao động.
Có kinh nghiệm lái xe cẩu 2 năm trở lên
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Cẩn thận, trách nhiệm và có tinh thần làm việc nhóm.
Nắm vững các tuyến đường vận chuyển.
Hiểu biết về các quy định về an toàn giao thông và an toàn lao động.
Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Có cơ hội thăng tiến trong công ty.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Có cơ hội thăng tiến trong công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI