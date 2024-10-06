Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CP TIÊN PHONG CDS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 221 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân viên Lập trình Backend là người chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì các phần mềm hệ thống phía máy chủ của ứng dụng hoặc trang Web. Công việc sẽ thường liên quan đến xử lý dữ liệu, quản lý cơ sở dữ liệu, xây dựng các API để kết nối các thành phần của hệ thống và đảm bảo rằng toàn bộ ứng dụng hoạt động một cách mượt mà và an toàn.

Tiếp nhận các yêu cầu từ BA và Leader, và đưa ra ý kiến và hệ thống sau đó sẽ phân tích và thiết kế hệ thống Quản lý dữ liệu: Bao gồm việc thiết kế cơ sở dữ liệu, tối ưu hóa các câu truy vấn đảm bảo tính nhất quán và an toàn của dữ liệu (MySQL, MongoDB, Redis, SQLServer,Cassandra) Thực hiện các biện pháp bảo mật và xác thực người dùng, quản lý quyền truy cập và bảo vệ khỏi các cuộc tấn công liên quan an ninh mạng và dữ liệu quan trọng. Thực hiện các bài kiểm thử (Unit Test, Intergration Test) để tìm và sửa lỗi trong mã nguồn của họ. Tương tác với các thành viên ở các phòng ban liên quan để đưa ra ý kiến chung và đảm bảo tiến độ dự án tiến triển một cách suôn sẻ, đúng tiến độ. Theo dõi và bảo trì: Sau khi ứng dụng hoạt động, cần phải duy trì và cập nhật hệ thống để đảm bảo tính ổn định và bảo mật cao. Sử dụng công cụ và Framework: Sử dụng các Framework như Docker, Kubernetes, Apache (hoặc Nginx) để quản lý và triển khai ứng dụng. Tích hợp với các dịch vụ bên ngoài: Tích hợp với các dịch vụ bên ngoài như Thanh toán Online, Đơn vị vận chuyển, dịch vụ đám mây (AWS, GKE,...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyển ngành Công nghệ thông tin. Ưu tiên chuyên ngành liên quan Web/Phần mềm Có ít nhất >1 năm kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng hệ thống với vai trò Backend (PHP) Ưu tiên sử dụng Laravel Framework / Lumen Framework

Tại CÔNG TY CP TIÊN PHONG CDS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...) Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TIÊN PHONG CDS

