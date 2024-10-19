Tuyển Lập Trình Viên JavaScript thu nhập Thoả thuận Thực tập tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

● Sử dụng Javascript tham gia phát triển các website, ứng dụng mobile.

● Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án.

● Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Định hướng fullstack Nestjs + Angular

●Tư duy lập trình, tư duy logic hệ thống ● Ham học hỏi & có khả năng thích nghi với Ngôn ngữ lập trình và Công nghệ mới ● Tinh thần tự giác, làm việc cẩn thận, trách nhiệm ● Có kiến thức về HTML/CSS ● Có kiến thức về Javascript, NodeJS ● Có hiểu biết về thiết kế cơ sở dữ liệu: MySQL, Postgres, MongoDB, ... ● Có hiểu biết về OOP, MVC, Design pattern

Ưu tiên: ● Ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành. ● Ưu tiên ứng viên đã từng sử dụng các thư viện hoặc framework liên quan đến javascript: Node.js, ExpressJS, Angular, React, Vuejs, React-native,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

● Có mức hỗ trợ thực tập + thưởng Lễ, Tết,...

● Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội lên làm nhân viên chính thức. Môi trường năng động, sáng tạo, được leader giỏi chỉ dẫn, được làm việc với các dự án hiện đại, đa dạng của nước ngoài.

● Quy trình chuẩn mực theo tiêu chuẩn Agile.

● Các chế độ phúc lợi, chế độ bảo hiểm theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước khi trở thành nhân viên chính thức

● Đồng nghiệp thân thiện, được tham gia các hoạt động của công ty: team building, happy hour,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin